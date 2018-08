Rébéka St-Amand était chez une amie lorsque le chien s'en est pris à elle. La famille de son amie gardait le pitbull d'un proche. Les deux filles l'avaient sorti de sa cage pour le flatter lorsque l'attaque est survenue. Rébéka a été mordue au bras et au visage.

« J'ai eu très peur, parce que je m'y attendais pas du tout et ça faisait mal, explique Rébéka St-Amand. Ça brûlait et je n'étais plus capable de parler. Je sais qu'il y a des marques qui vont rester là, mais je suis sûre que je vais guérir bientôt. »

Après son accident, Patrice St-Amand a ensuite conduit sa fille à l'hôpital où elle a été soignée pour des blessures mineures. Il a ensuite porté plainte à la police.

Rébéka St-Amand a été mordue au bras lundi dernier par un chien de race pitbull. Photo : Radio-Canada

Le père a contacté le député de Trois-Rivières, Jean-Denis Girard, pour demander que la loi sur les chiens dangereux soit révisée. « Prochain gouvernement qui va être là, je vais faire de quoi pour qu'il passe une loi, parce que le gouvernement du Québec renvoie ça aux municipalités. Les municipalités ne savent pas trop quoi faire et ils veulent pas mettre de loi. »

Patrice St-Amand interpelle le gouvernement provincial pour que la loi sur les chiens dangereux change. Photo : Radio-Canada

Il n’y a pas de danger jusqu'à tant qu'il arrive de quoi, et là, c'est arrivé à ma fille. Peut-être que certains ne m'aimeront pas, mais il y a des choses qu'il faut qui changent. Patrice St-Amand, père de Rébéka

Pas de négligence

Les policiers ont conclu qu'il n'y a eu aucune négligence de la part des propriétaires du chien, qui a été confié mardi à la SPA Mauricie pour subir une analyse comportementale.

Nous avons tenté de joindre la SPA pour savoir ce qu'il adviendra du chien, mais sans succès.