Avec les changements proposés, le gouvernement provincial souhaite encourager les Britanno-Colombiens à conduire plus prudemment.

Le modèle utilisé par ICBC pour calculer les primes date de plus de 30 ans et ne réussit plus à assurer que les conducteurs sont tenus responsables de leurs habitudes de conduites et du risque qu’ils représentent à travers le prix de leurs assurances. David Eby, procureur général de la Colombie-Britannique

Lors d’un accident, c’est actuellement la personne qui possède le véhicule fautif qui risque de voir sa prime augmenter, même si quelqu’un d’autre est au volant au moment de l’impact. Le nouveau modèle sera basé sur le conducteur, plutôt que sur le propriétaire de l’automobile.

Les primes seront également ajustées en fonction de l’expérience, du dossier de conduite et du lieu de résidence de l’automobiliste, entre autres.

Une différence d’au plus 100 $ par année pour la majorité

Le ministère de la Justice et ICBC estime que dans la première année, deux tiers des conducteurs verront leurs primes diminuer et qu’un tiers d’entre eux payeront plus cher pour leurs assurances automobiles.

Dans la plupart des cas, la différence sera toutefois limitée au plus à 100 $ par année.

Estimation des changements dans les primes d’assurances : Réduction annuelle :

Pour 39 % des conducteurs : 50 $ ou moins

Pour 13 % des conducteurs : entre 50 et 100 $

Pour 15 % des conducteurs : 100 $ ou plus Augmentation annuelle :

Pour 11 % des conducteurs : 50 $ ou moins

Pour 5 % des conducteurs : entre 50 et 100 $

Pour 17 % des conducteurs : 100 $ ou plus

Aucun changement dans les revenus d’ICBC

Selon David Eby, les changements proposés ne toucheront pas les revenus de la société d’assurance.

« Nous espérons cependant qu’ils aideront à réduire les coûts pour ICBC et pour tous les automobilistes, en incitant les clients à prendre des décisions responsables lorsqu’ils conduisent en renforçant le lien entre une conduite sécuritaire et des taux d’assurance plus bas », indique le procureur général de la Colombie-Britannique.

Le nombre de réclamations a augmenté dans les dernières années et ICBC a enregistré d’importantes pertes financières. Pour l’exercice 2017-2018, le déficit de l’assureur s’élève à 1,3 milliard de dollars.

Plus tôt cette année, le gouvernement de la Colombie-Britannique avait déjà annoncé certains changements visant à rétablir la situation financière de la Société.

Le nouveau modèle proposé par ICBC doit maintenant être approuvé par la Commission des services publics de la Colombie-Britannique.