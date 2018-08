Un texte de Davide Gentile

Début juin, des médecins lançaient un cri d'alarme sur les ondes de Radio-Canada. Le manque d'espace force certains patients à frôler les poubelles dans les corridors du bloc opératoire.

Selon ce qu'a appris Radio-Canada, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, répond en partie aux demandes des médecins et travailleurs de l'hôpital avec l'annonce qui sera faite vendredi midi.

Il s'agit de la première étape d'un nécessaire agrandissement attendu depuis longtemps à Saint-Jérôme.

Les secteurs opératoires

Selon nos informations, le ministre Barrette annoncera l'agrandissement de tous les secteurs opératoires de l'établissement. Quatre salles d'opération seraient ainsi ajoutées, ainsi que des lits aux soins intensifs et des salles pour la chirurgie ophtalmologique et l'endoscopie.

En juin, Radio-Canada avait constaté que l'exiguïté des lieux freine le travail en salle d'opération et pose même des risques sur le plan de la salubrité. L'encombrement est tel que les pompiers de Saint-Jérôme ont sommé l'hôpital de dégager les corridors d'évacuation, dont certains sont jonchés d'objets, faute de place.

Le manque d'espace pose des problèmes à l'urgence, qui est l'une des plus engorgées au Québec. « C'est clair que d'ajouter des lits aux soins intensifs ou aux soins coronariens, ça va nous permettre de sortir plus vite certains patients qui attendent trop longtemps à l'urgence », affirme une source bien au fait du dossier.

À lire aussi : La salubrité dans les hôpitaux est aussi importante que les soins, selon le Conseil pour la protection des malades

La direction du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides a présenté au gouvernement un projet qui prévoit la construction de sept étages au-dessus de l'urgence actuelle.

« Le projet qu'on a déposé permet de presque doubler l'espace disponible », indiquait en juin le PDG du CISSS, Jean-François Foisy.

L'annonce que fera Québec serait la première et la plus importante des deux phases principales. « Il faudra éventuellement aussi ajouter des lits d'hospitalisation et rénover l'unité des naissances », indique notre source qui a préféré garder l'anonymat.

Lors du passage de Radio-Canada en juin, le seul bain de l'unité des naissances était brisé depuis des mois. Et le manque de lits d'hospitalisation aux étages contribue aussi à l'engorgement de l'urgence, qui doit parfois garder des patients sur civière, faute de place dans les départements spécialisés.

Et à l'Hôpital de Mont-Laurier

Gaétan Barrette ferait aussi deux autres annonces vendredi dans les Laurentides. L'une d'elles concernerait l'Hôpital de Mont-Laurier, où on lancerait la rénovation de certaines chambres et de la pharmacie de l'hôpital.

L'établissement, qui compte encore plusieurs chambres à quatre ou six patients, veut créer plus de chambres individuelles pour mieux contrer les infections. L'Hôpital de Mont-Laurier a un indice de vétusté de E qui veut dire, selon le Conseil du Trésor, qu'il est en très mauvais état. Le projet aurait un budget de plus de 20 millions de dollars et doit être complété d'ici 5 ans.