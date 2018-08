Tami Dowler raconte qu'elle promenait ses chiens vers 21 h 30 dans un champ près du sentier Transcona à environ 30 m d'une route résidentielle lorsqu'elle a rencontré l'animal sauvage.

Le coyote est alors sorti des buissons et a tenté de s'approcher des deux chiens, un croisé Bullmastiff et berger allemand, et un croisé lévrier irlandais et golden retriever. Ces derniers ont immédiatement réagi pour protéger leur maîtresse.

« Heureusement, je n'avais pas lâché mes chiens et j'ai commencé à reculer pendant que le coyote s'approchait en courant », explique Tami Dowler.

Tami Dowler a été toiletteuse pour chiens pendant 20 ans. Elle sait qu'elle ne doit pas tourner le dos à l'animal. « À un moment, je me suis lancée vers lui, car il n'était plus qu'à trois mètres de moi », indique-t-elle.

Elle s'est finalement rapprochée des maisons aux alentours, et l'animal est parti.

Tami Dowler avait déjà vu des coyotes auparavant, mais jamais ils ne s'étaient approchés si près, précise-t-elle.

Selon Simon Gadbois, professeur en éthologie à l'Université Dalhousie, en Nouvelle-Écosse, on observe de plus en plus de coyotes dans les zones habitées depuis ces 20 dernières années.

Il explique que les poubelles,ou un simple pommier peuvent parfois les attirer.

À ce temps-ci de l'année, on voit aussi des coyotes un peu plus jeunes, qui n’ont pas beaucoup d'expérience. Ils sont nés autour du mois d'avril probablement et ils commencent à explorer un peu. Et ils n'ont pas forcément la guidance, ou l'expertise de papa et maman pour leur expliquer où aller. Simon Gadbois, professeur en éthologie, Université Dalhousie.

Selon ce spécialiste en comportement animal, le coyote rencontré par Tami Dowler est un adulte, mais le fait qu'il se soit approché si près d'un humain avec deux grands chiens démontre un manque d'expérience.

« En termes de probabilité, vous avez plus de chances de vous faire tuer par votre propre chien que de vous faire attaquer par un coyote, tempère Simon Gadbois. Ce n’est pas un animal qui est dangereux envers l'humain. Nous ne sommes pas une proie pour lui. »

Il estime que l'animal montre de la curiosité et une envie de jouer, et pas un comportement d'agression, dont il donne les signes annonciateurs.

De son côté, Tami Dowler a décidé qu'elle irait désormais promener ses chiens en pleine journée, mais estime que la présence de coyotes dans les environs devrait être toutefois indiquée.