Le ministre Gaétan Barrette a annoncé la semaine dernière une enveloppe récurrente de 1,5 million de dollars par année consacrée à la mise en place du programme, dont l'objectif est d'augmenter le taux de greffes dans la province.

Louis Trudel connaît bien l'impact d'une telle transplantation, y ayant eu recours en 2014. « C'est plus qu'un événement, c'est une transformation », raconte-t-il.

Sa santé était lourdement hypothéquée par sa maladie. « Vers la fin, c'était presque une question de vie ou de mort. »

Sa conjointe Louise Rochette était prête à lui faire don d'un rein, mais cette dernière s'est révélée être un donneur incompatible.

Le don vivant de rein demeurait cependant « le moyen le plus intéressant et de plus longue durée », en plus d'être le plus rapide pour soulager son conjoint, explique Mme Rochette.

On a donc proposé au couple de recourir au don croisé et Mme Rochette s'est inscrite sur la liste des donneurs. En offrant un rein, elle a permis à son conjoint de recevoir un organe d'un autre donneur au pays.

Avec le Programme de don vivant de rein au Québec, le couple espère à son tour une hausse du nombre de transplantations.

En 2017, 516 personnes étaient en attente d'un nouveau rein dans la province.