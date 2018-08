Un texte d’Alexandre Duval

Denis Brière, qui porte désormais le titre de professeur au département des sciences du bois et de la forêt, n’a pas voulu accorder d’entrevue à Radio-Canada au sujet de son nouveau rôle.

Actuellement en année « d’étude et de recherche » après une décennie comme recteur, il en profite pour mettre à jour ses connaissances et renouer avec la faculté dont il a déjà été le doyen.

L’essentiel de sa tâche actuelle consiste toutefois à mettre sur pied une Unité mixte internationale (UMI) avec d’autres universités, en France et en Colombie-Britannique.

Denis Brière doit donc faire des rencontres, tisser des liens à l'étranger et contribuer à bâtir un plan d'action pour établir un éventuel laboratoire commun.

Ce genre de « consortium » entre universités est de plus en plus important pour obtenir des subventions de recherche à l’échelle internationale, selon le doyen de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique, Guy Mercier.

On savait qu'il avait une expertise très forte étant donné ses fonctions passées, pas seulement à titre de recteur, mais aussi à titre de chef d'entreprise. Guy Mercier, doyen de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique

Guy Mercier, doyen de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique Photo : Radio-Canada

À travers ce mandat, Denis Brière, qui a déjà dirigé l’entreprise Produits forestiers Kruger, doit aussi contribuer au recrutement d’étudiants internationaux.

« En accentuant la présence de la faculté à l'étranger et au Canada anglais, on [a] beaucoup plus de chances d'attirer les meilleurs étudiants chez nous », indique M. Mercier.

Des comptes à rendre

Ce dernier affirme que le travail de Denis Brière ne se quantifie pas « en heures », mais qu’il est bel et bien actif. Il est aussi appelé à voyager dans le cadre de ses nouvelles fonctions.

Il est régulièrement au travail. Il passe régulièrement me voir. Chaque fois que je lui demande un rapport, il le fait. Guy Mercier, doyen de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique

La vice-rectrice aux ressources humaines de l’Université Laval, Lyne Bouchard, ajoute que le mandat de Denis Brière a été dûment approuvé.

« Il est en supervision par son directeur de département. Il a des comptes à rendre comme tous les enseignants qui sont en année d'étude et de recherche », spécifie-t-elle.

Un salaire décrié

Le fait que Denis Brière jouisse toujours de son plein salaire remonte à 2014. À l’époque, le conseil d’administration avait bonifié les conditions d’après-mandat de ses hauts dirigeants, ce qui avait créé une réelle controverse.

En vertu de ces règles, Denis Brière touche son plein salaire de 331 000 $ pendant les deux premières années après son rectorat, tant qu’il reste à l’emploi de l’Université.

Ce pourcentage va diminuer à 90 % pour la troisième année, puis à 75 % pour les années quatre, cinq et six. Ensuite, s’il est toujours à l’emploi de l’Université, M. Brière retrouvera un salaire régulier de professeur.

Le conseil d'administration a jugé que c'était approprié à l'époque. Lyne Bouchard, vice-rectrice aux ressources humaines de l'Université Laval

Lyne Bouchard, vice-rectrice aux ressources humaines de l'Université Laval Photo : Radio-Canada

Mme Bouchard rappelle toutefois que de nouvelles règles ont été adoptées depuis l’arrivée de la nouvelle rectrice, Sophie D’Amours. Cette dernière ne pourra conserver son salaire de dirigeante qu’une seule année après son mandat.

Un cours dès 2019

L’année de transition de Denis Brière se terminera le 1er décembre prochain. Toutefois, sa tâche de professeur pour l’an prochain a déjà été définie en assemblée départementale.

« Sa charge de travail a déjà été discutée par tous ses collègues en département, comme il se doit à chaque printemps. Elle est dûment consignée chez nous », dit Mme Bouchard.

Il est prévu que M. Brière, qui n’a jamais assumé les tâches d’un professeur à l’Université Laval, soit responsable de donner un cours.

« Je pense que c'est un cours où il a manifestement les compétences parce que c'est pour introduire les étudiants à l'industrie forestière du bois et du papier », indique M. Mercier.

Même si une partie importante du travail d’un professeur se trouve habituellement dans la recherche et la supervision d’étudiants à la maîtrise et au doctorat, ces activités ne figurent pas au menu de Denis Brière, pour l’instant.

M. Mercier précise que l’ex-recteur contribuera néanmoins à superviser des stages d’étudiants en entreprise.