Un texte d'Audrey Neveu

Le soleil se lève à peine sur les eaux turquoises du lac Louise que, déjà, les stationnements aux abords de l’étendue d’eau sont pleins. Les agents de circulation, tous vêtus de jaune fluorescent, indiquent aux automobilistes qu'ils doivent revenir sur leurs pas, afin de se garer dans le stationnement secondaire, à environ 7 km du lac.

De là, ils pourront monter à bord d’une navette gratuite de Parcs Canada. Une mesure mise en place il y a quelques années pour gérer la circulation sans cesse grandissante dans le parc national de Banff. Depuis l’an dernier, ces navettes sont devenues quotidiennes, une nécessité pour gérer les 682 000 visiteurs annuels, soit plus de 22 000 par jour, venus admirer les splendeurs du lac Louise en juillet 2018. C’est à peine quelques milliers de moins qu’en juillet 2017, une année record.

Avant la mise en place de ces navettes, trouver un stationnement au lac Louise était devenu un véritable cauchemar. Encore cette année, Parcs Canada a dû demander à des automobilistes de rebrousser chemin à plusieurs reprises, parce que tous les stationnements étaient remplis.

Les gens ne doivent pas s’attendre à pouvoir se stationner en auto près du lac en milieu de journée. Ce n’est pas réaliste. Richard Dupuis, responsable de l'accueil des visiteurs dans les parcs nationaux de Banff, Yoho et Kootenay

Des ajustements nécessaires

Les navettes quotidiennes de Parcs Canada, d'une fréquence de 15 minutes entre 8 h et 16 h 30, ont donné un peu de répit aux responsables du parc. Si Richard Dupuis, le responsable de l'accueil des visiteurs, y voit un succès, il admet qu’il faut améliorer la gestion de la circulation. « Si nous avons des bouchons de circulation qui bloquent les navettes, ça ne fonctionne pas. On a besoin d’un flot pour laisser passer les navettes, les autobus commerciaux et aussi les pompiers et les ambulances, s’il y a un incident », explique-t-il.

Selon Richard Dupuis, de Parcs Canada, le lac Louise est victime du « phénomène Instagram », qui provoque une grande hausse de l'achalandage vers les destinations dont les photos sont les plus partagées sur ce réseau social très visuel. Photo : Radio-Canada/Audrey Neveu

Les personnes arrivées tôt semblent quant à elles généralement satisfaits de leur visite. « On sait qu’on est en période de vacances et que c’est surchargé, mais ça ne m’agace pas, dit Isabelle Van Huffelen, venue de Belgique. Je suis contente de voir que les autorités mettent en place des mesures pour organiser ça le mieux possible, et de manière gratuite. C’est à souligner. »

John Tieszen, venu du Montana, a quant à lui été chanceux. Après avoir rebroussé chemin dans le stationnement rempli à côté du lac Louise, il a pu obtenir les deux derniers sièges dans une navette du stationnement secondaire. « C’était satisfaisant comme visite », conclut-il.

Se déplacer autour du lac

Beaucoup de visiteurs sont toutefois déçus de réaliser qu’ils ne peuvent pas se rendre en navette du lac Louise au lac Moraine. Le stationnement de ce dernier se remplissant dès 5 h du matin, ils doivent se garer au stationnement secondaire du lac Louise.

« Je suis un peu fâchée, parce que nous n’avons pas beaucoup de temps ici, affirme Lessley Sharpla, de Londres. Nous allons ensuite à Jasper et nous allons perdre du temps à revenir au stationnement secondaire avant de nous rendre au lac Moraine. Ç'aurait été plus pratique d’avoir un transport entre les deux lacs. »

Parcs Canada travaille notamment avec Roam, la Commission des services de transport de la Vallée-de-la-Bow, pour établir éventuellement un service d’autobus régional, connecté au réseau de transport public déjà en place à Banff et Canmore.

Des navettes payantes de Parcs Canada permettent déjà aux visiteurs d'aller de Banff au lac Louise. Parcs Canada voudrait confier ce service à Roam dès le printemps prochain.