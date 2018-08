Avec les informations de Piel Côté

Pour ce qui est de la concentration sport basketball de l'École secondaire D'Iberville, le camp offre la chance de mieux développer les jeunes talents, en plus de permettre d'obtenir de meilleures performances à l'échelle provinciale.

La quatrième édition du camp de basketball n'est pas si différente des trois premières.

L'un des responsables du camp, Steve Jolin, veut mousser l'engouement pour son sport favori, développer l'excellence, mais avec le temps, tout ça se fait de plus en plus facilement.

Les efforts de promotion sont moins importants, lance M.Jolin. La première année, on a été dans les écoles pour faire la promotion de l'organisation et du camp, maintenant, le bouche-à-oreille fait amplement le travail, à partir du moment où on annonce les inscriptions, ça commence à se parler et ça se fait un peu de soi.

Mathis Dallaire n'a pas manqué aucun camp de basketball depuis quatre ans. Photo : Radio-Canada/Piel Côté

Pour Mathis Dallaire, qui a participé à chacune des éditions, le camp lui a permis de développer des habiletés techniques et de pratiquer son jeu en équipe. L'adolescent, qui a joué Benjamin AA la saison dernière, estime également que le camp l'a aidé à se qualifier aux Jeux du Québec.

Ça aurait été possible de me qualifier tout de même, mais ça n'aurait pas été pareil. Je n'aurais pas eu les mêmes qualités et le même talent que j'ai là , assure-t-il.

La concentration sport rapporte

Depuis trois ans, l'École secondaire D'Iberville de Rouyn-Noranda offre une concentration sport basketball.

Le programme a permis aux équipes cadettes et juvéniles de présenter de meilleures performances sur la scène provinciale, explique le responsable de la concentration sport, Jonathan Bourgoin-Faubert.

Sans avoir rapporté de gros résultats sur la scène provinciale, on a rapporté de meilleures performances, où les équipes n'étaient pas déclassées contre les grosses équipes de Montréal ou de l'Outaouais , détaille-t-il.

M. Bourgoin-Faubert s'attend d'ailleurs à ce que les équipes cadettes et juvéniles de Rouyn-Noranda soient plus fortes au cours des prochaines années.