Quand il parle de Lobbying, Donald Arseneault peut dire qu'il s'est assis des deux côtés de la table : d'abord comme député et ministre provincial pendant 14 ans, puis aujourd'hui comme lobbyiste pour les Syndicats des métiers de la construction du Canada.

Selon lui, il ne faut pas faire tout un plat avec les révélations au sujet des dépenses de voyage des dirigeants de l'agence de développement économique de la ville de Caraquet.

Quand on lui demande s'il a reçu des fruits de mer en cadeau, il répond que non, mais il explique que Caraquet n'est pas pire que les autres municipalités qui font du lobbying à Fredericton.

L'ancien ministre libéral estime que payer des repas au restaurant et offrir de l'alcool fait partie de la vie quotidienne dans la capitale néo-brunswickoise.

Il affirme qu'il a lui-même payé des soupers à des gens quand il était ministre, mais en ajoutant que les « deniers publics » ne payaient pas pour ces dépenses.

J'ai payé des soupers à des gens d'affaires pour essayer de développer différents projets. L'ancien ministre libéral Donald Arseneault, aujourd'hui lobbyiste

Donald Arseneault affirme que les repas payés à des lobbyistes pour le développement de projets font partie du quotidien à Fredericton. Photo : Radio-Canada/Michel Nogue

Aujourd'hui assis de « l'autre côté de la table », c'est à son tour de se faire payer des repas par certaines personnes qui veulent développer des projets. C'est pas comme si on a une liste pour dire à qui qu'on a payé un souper [et] là il nous doit une faveur. On voit pas ça de même. C'est juste [pour] développer une relation. Une relation d'affaires pour le mieux de nos communautés.

Le NPD demande une enquête

C'est un tout autre son de cloche qui résonne quand on pose la même question à la cheffe du Nouveau parti démocratique, Jennifer McKenzie. Elle rejette l'idée que les élus municipaux et provinciaux doivent payer des repas au restaurant et de l'alcool pour se parler.

Le NPD demande que la vérificatrice générale enquête sur les dépenses de voyages des dirigeants d'AcadieNor.

Donald Arseneault rappelle toutefois que toutes les rencontres n'ont pas nécessairement lieu dans un édifice gouvernemental.

Oublions pas qu'un ministre ou une personne d'affaires, les journées sont remplies. Pous essayer de maximiser le temps de quelqu'un, peut-être qu'on va aller avoir un dîner ou un souper ou un déjeuner. L'ancien ministre libéral Donald Arseneault, aujourd'hui lobbyiste

Les autres partis ont aussi été interrogés, mais le bureau du premier ministre Gallant a redirigé les questions de Radio-Canada vers la Ville de Caraquet.

De leur côté, le chef conservateur Blaine Higgs et le vert David Coon disent ne connaître le dossier suffisamment pour commenter.

Avec les informations de Michel Nogue