Avec les informations de Thomas Deshaies

Trois kilomètres de pistes cyclables en forêt seront aménagés au pied du mont, ainsi qu'un vélo-parc. Les bénévoles développeront également, durant les cinq prochaines années, un réseau de 10 kilomètres de sentier pour la randonnée et le vélo de montagne.

Le mont Bell sera dorénavant accessible à l'année. Kevin Dulong-Lapointe, coordonnateur de Senneterre à pied

Le coordonnateur de Senneterre à pied, Kevin Dulong-Lapointe, explique que le mont emblématique de la municipalité n'était jusqu'à présent, pas suffisamment mis en valeur. J'y allais pratiquer le course en sentier, mais je ne croisais personne à part des lièvres et des perdrix, a-t-il affirmé. C'était vraiment minimalement utilisé, mais là, oui, ça va devenir un atout.

L'organisme Senneterre à pied organise depuis plusieurs années un événement annuel qui porte le même nom. Des centaines de personnes prennent donc d'assaut les rues pour pratiquer la course à pied ou la marche rapide.

Les bénévoles souhaitaient cette fois s'impliquer dans un projet qui facilitera la pratique de l'activité physique à l'année. On voulait créer un héritage à long terme, a expliqué M. Dulong-Lapointe. Mais oui, c'est très demandant, c'est pratiquement rendu un emploi à temps partiel.

Le mont Bell offre des vues imprenables sur la ville de Senneterre, les cours d'eau et les forêts qu'on a ici. Kevin Dulong-Lapointe

200 000 $ d'investissement

Une somme de 200 000$ sera investie pour le mont Bell, à Senneterre. Photo : Radio-Canada/Thomas Deshaies

Le projet nécessitera un investissement de plus de 200 000 $. La Ville de Senneterre fait partie des entités qui ont accepté de soutenir financièrement la démarche issue des citoyens.

La conseillère municipale, Louise Allaire, a tenu à souligner le dévouement des bénévoles de Senneterre à pied et du Club de ski de fond et raquette de Senneterre. [C'est eux] qui ont commencé à faire bouger les gens de Senneterre, a-t-elle déclaré. Le mont Bell est de plus en plus utilisé parce qu'on l'emménage de plus en plus, puis je te dirais, dans 4-5 ans, ça va être super beau.

Le comité est toujours à la recherche de partenaires financiers, notamment pour assurer l'entretien des nouveaux sentiers.