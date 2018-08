Thierry Kouembi et Marlyse Tchuigoua connaissent bien la réalité des nouveaux arrivants au Canada. Ils ont eux-mêmes émigré de l’Italie en 2015 pour s’installer à Calgary et concrétiser leur rêve : développer leur propre entreprise de mode.



Le couple s’est d’abord lancé en affaire en offrant des services de couture dans leur maison. Puis, avec l’aide d’organisation comme le Conseil de développement économique de l'Alberta et FuturpreneurCanada, leur entreprise est née.

Kem’s Fashion, du nom de leur fils, offre aujourd'hui des services de création de mode pour des entreprises et des concepteurs locaux. Découpe, couture, finition : l’entreprise met à profit l’expertise que Marlyse Tchuigoua a développée en Italie. Elle cumule plus de 12 ans d’expérience à l’emploi de grands noms de la mode à Milan en plus d'avoir travaillé sept ans comme conceptrice pour Dolce & Gabbana.

Le couple a d’ailleurs confectionné sa propre collection de vêtements qui a été montrée l’an dernier pendant la semaine albertaine de la mode à Edmonton.

De nouveaux talents

Derrière les machines à coudre de Kem’s Fashion se trouve une équipe de quatre réfugiés syriens. Ils possèdent un savoir-faire et une compétence de première nécessité pour l’entreprise, explique Thierry Kouembi. Ce dernier se dit chanceux d’être entouré d’une main-d’oeuvre aussi qualifiée et dont la qualité du travail ne cesse d’impressionner.

Ils ont commencé à 8 ans. Ils ont maintenant 30 ou 32 ans et ils sont de vrais professionnels. Ils aiment leur travail et ils ont besoin de ces emplois pour subvenir aux besoins de leurs familles. […] J'espère que nous développerons un gros marché pour leur donner de bons contrats et pour contribuer à l’économie de Calgary et de l'Alberta. Thierry Kouembi, copropriétaire, Kem’s Fashion

À l’heure actuelle, leurs employés d’origine syrienne travaillent seulement à temps partiel, mais le couple espère bientôt ouvrir des postes à temps plein. « Ils ont de l’expérience dans ce domaine et il est important de leur offrir une juste rémunération », affirme Thierry Kouembi.

Des idées de grandeur

L'entreprise se porte assez bien pour entreprendre un déménagement vers un espace beaucoup plus grand dans un quartier industriel du nord-est de la ville. Elle se dotera ainsi de sa propre machine de découpe et de spacieux espaces d’entreposage de tissus.



Les entrepreneurs comptent sur le gouvernement albertain pour promouvoir les produits locaux et durables. Ils assurent qu’en soutenant les créateurs d’ici, la province pourra faire fleurir l’industrie de la mode à Calgary.



La députée Karen McPherson travaille d’ailleurs sur un projet de loi concernant l'économie et l'emploi. Elle a indiqué qu’elle allait joindre au texte législatif l'histoire du couple derrière Kem’s Fashion.

Le ralentissement économique a touché beaucoup de monde. Alors, entendre parler d'une entreprise comme celle-ci, qui souhaite que les personnes avec des compétences trouvent des emplois, c’est vraiment encourageant. Karen McPherson, députée de Calgary-Mackay-Nose Hill

Le couple espère embaucher deux autres réfugiés syriens cette année, portant leur équipe à huit membres.