Un texte de Kassandra Nadeau-Lamarche

Selon le maire de la communauté de Haut-Madawaska, Jean-Pierre Ouellet, des échantillons d’eau ont été prélevés puis analysés dans les derniers jours. L’inquiétude se situait surtout à l'embouchure de la rivière Baker et du fleuve, puisque c’est à cet endroit que le quartier de Baker-Brook puise une partie de son eau potable.

Selon la médecin-hygiéniste régionale pour le nord du Nouveau-Brunswick, Mariane Pâquet, le résultat des analyses a démontré qu’il n’y avait pas de risques pour la consommation d’eau potable puisée à cet endroit.

On a eu la confirmation que tout était dans les normes, qu’il n’y a pas de problème ou de danger pour l’eau à la consommation , affirme Jean-Pierre Ouellet.

Du côté américain, le service des mesures d’urgence du comté d’Aroostook ainsi que le département de protection de l’environnement ont également levé l’avis qui touchait la rivière Fish ainsi qu’une partie du fleuve.

La baignade toujours non recommandée à Saint-Hilaire

Par mesure de précaution, le bureau de la médecin-hygiéniste régionale continue de recommander de ne pas se baigner à la pointe de Saint-Hilaire. D’autres tests ont été effectués à cet endroit et on attend d’avoir les résultats vendredi avant de lever l’avis. C’est plus par prudence. Le déversement s'est effectué quand même assez loin de Baker-Brook et de la plage de Saint-Hilaire. Donc, tout ça va être dilué. On a estimé que le risque était assez faible rendu à la plage de Saint-Hilaire , explique la Dre Pâquet.

Un bris d'équipement survenu plus tôt cette semaine a obligé la municipalité de Fort Kent, au Maine, à déverser pendant quelques heures des eaux usées dans la rivière Fish, qui se déverse dans le fleuve Saint-Jean à la hauteur de Clair dans le Haut-Madawaska. Dans les secteurs de Clair, Baker-Brook et Saint-Hilaire, il était recommandé d’éviter la baignade et de ne pas consommer directement l’eau provenant du fleuve Saint-Jean afin d’éviter les risques de tomber malade.