Jamie Benzelock et Marco Kienka ne s’étaient parlés que par messages interposés et jamais par téléphone. Jeudi matin, les deux hommes se sont rencontrés pour la première fois à l’aéroport de Winnipeg. Une longue étreinte qui a duré plusieurs minutes a été leur manière de se saluer. À peine quelques minutes passées que, déjà, ils font partie d’une « même nouvelle famille », disent-ils en choeur.



« Les mots ne peuvent pas décrire ce que je ressens », ajoute le Manitobain.

Depuis sa naissance, Jamie Benzelock était atteint de neutropénie. Cette maladie, qui n’est pas forcément cancéreuse, fait que le sang d'un individu a un faible niveau de globules blancs utilisés pour combattre les infections et les maladies, selon la Société canadienne du cancer.



« J’ai grandi en étant toujours le petit enfant toujours malade », se souvient Jamie Benzelock.

Toute ma vie, j’ai vécu sans rien planifier. Je me disais toujours que [la vie] pouvait finir demain ou dans une semaine. Jamie Benzelock

« Jumeaux génétiques »



En 2014, la maladie prend une tournure dramatique qui oblige Jamie à recevoir une transplantation de cellules souches. Une course contre la montre s’enclenche alors pour trouver un donneur compatible.

Après quelques semaines de recherches, c’est finalement un Allemand, Marco Kienka, qui ressort. Le 4 juin de cette même année, la transplantation de cellules souches a lieu.



« Dans les premières lettres anonymes qu’on a échangées, il m’a dit qu’on était des jumeaux génétiques », se souvient le Manitobain.



« Il m’a fait un cadeau que je ne pourrai jamais lui rembourser », souffle Jamie Benzelock, la respiration coupée par l’émotion.



« Il a un futur maintenant, reprend Marko Kienka. Il peut faire tout ce qu’il veut. »

Ce qu’il a fait pour moi et ma famille est indescriptible. Jamie Benzelock

Jamie Benzelock et Marko Kienka se sont enlacés longuement lorsqu'ils se sont vus pour la première fois à Winnipeg. Photo : Jennifer Schmidt

Mettre un visage

Les lois empêchent les receveurs et les donneurs d’entrer en contact pendant deux ans. Il était cependant clair, dans la tête de l’Allemand, qu’il rencontrerait un jour la personne qu’il aura aidée.



« Quand j’ai reçu une lettre disant que je pouvais peut-être être un donneur potentiel, j’ai tout de suite dit que si c’était possible, je le contacterais directement, se rappelle Marko Kienka. Il a une nouvelle vie, et je voulais savoir qui est cette personne, qui est sa famille, comment il va... »



« Il voulait mettre un visage [sur la personne qu’il aidait] », complète Jamie Benzelock.

Des souvenirs à construire, une vie pour s’épanouir

Dorénavant guéri, le Manitobain qui a vécu 38 ans sans faire de projet compte bien en profiter.



« Je suis à l’université en passe de réaliser mon rêve, grâce à Marko, pour devenir professeur, je vais me marier… C’est une toute nouvelle perspective qui s’offre à moi, avec le regard d’une personne en bonne santé », décrit Jamie Benzelock.



Le voir ainsi procure « un sentiment fort » à Marko Kienka. Lui aussi peine à trouver les mots.



« J’ai des opportunités et il y a plein de souvenirs que je peux enfin créer. C’est un cadeau que je ne laisserai pas filer »,conclut Jamie Benzelock, l’âme en paix.

Avec des informations de Jillian Taylor et Marcy Markusa