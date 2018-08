Une équipe de vétérinaires est actuellement en attente dans l’État de Washington pour tenter d’approcher l’épaulard J-50 afin de lui donner des antibiotiques dans les eaux américaines. Avant jeudi, aucune demande n’avait toutefois été déposée auprès des autorités canadiennes pour tenter de soigner la baleine de ce côté-ci de la frontière.

Pêches et Océans Canada dit travailler étroitement avec l'agence américaine chargée de l'observation des océans et de l'atmosphère, la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), pour déterminer la meilleure façon de procéder.

« Notre décision sera prise en s’appuyant [sur] la science et nous agirons rapidement avec nos partenaires lorsque les conditions nous le permettront, afin de procéder aux mesures appropriées », indique le ministère par communiqué.

Les responsables de Pêches et Océans se disent prêts à agir rapidement si l’intervention devait avoir lieu dans les eaux canadiennes.

Nous sommes prêts à émettre un permis pour le meilleur plan d’action possible concernant cette baleine et ce, sans aucun délai. Pêches et Océans Canada

Le ministère précise toutefois qu’il faut s’assurer que la tentative de traitement ne nuise pas à J-50 ou aux autres épaulards de son groupe. Les conditions météorologiques, l'emplacement et la cause toujours inconnue des problèmes de santé de la baleine font partie des facteurs pris en compte.

L’épaulard résident du sud est en voie de disparition. Il ne reste qu’environ 75 représentants de cette espèce dans les eaux du nord-est de l’océan Pacifique.