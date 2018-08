Un texte de Catherine Poisson

Les croquis du nouveau quai présentés par Pêches et Océans Canada ne correspondent pas à la réalité touristique de Percé, estime la mairesse Cathy Poirier.

Elle explique que pour assurer une durée de vie de 50 à 75 ans à la nouvelle infrastructure, le fédéral envisage de construire un quai de roche très massif, qui serait deux fois plus haut que le quai actuel, ce qui risquerait d'obstruer la vue du rocher Percé.

On n'est pas dans un quai de pêche, on est dans un quai touristique, devant le rocher Percé , souligne la mairesse, dont l'administration vient tout juste de compléter des travaux majeurs pour embellir le littoral.

On parle d'un gros monolithe, d'un gros bloc de pierre. Ce serait une cicatrice devant le rocher Percé, honnêtement c'est effrayant. Cathy Poirier, mairesse de Percé

Cathy Poirier déplore également que le fédéral ne réserve que 56 mètres pour les débarquements, ce qui pourrait se révéler insuffisant dans quelques années, selon elle.

Si les compagnies veulent grossir les bateaux, ce serait difficile à faire. On répond à la demande d'aujourd'hui, mais on installe ça pour 50 ans , observe-t-elle.

La Ville a donc demandé au ministère de réaliser une étude de faisabilité sur la construction du quai dans l'Anse-du-Nord.

Historiquement, l'Anse-du-Nord était le lieu où étaient les quais. Par sa forme, la moitié est déjà protégée naturellement , explique la mairesse.

Dans le cas de 50 à 75 ans, on s'engage pour un méchant bout de temps. Je pense qu'il est essentiel d'étudier toutes les options. Cathy Poirier, mairesse de Percé

Elle affirme que le ministère s'est engagé à étudier cette option et à revoir les croquis, ajoutant qu'il n'y a aucun conflit, mais plutôt une bonne collaboration entre la Ville et Pêches et Océans Canada.

On est loin de déménager le quai, on veut voir quel serait le meilleur scénario et on respecte l'enveloppe du fédéral , précise la mairesse.

Une nouvelle proposition d'ici la fin de l'été

Pêches et Océans Canada confirme être retourné à la table à dessin à la suite de la demande de la Ville et assure qu'un nouveau plan sera présenté d'ici la fin de l'été.

Nous sommes actuellement à l’étape de refaire l’estimation du projet, incluant les modifications, question de s’assurer que cette nouvelle version respecte le budget alloué ,affirme le ministère.

Du côté de Québec, le ministre délégué aux Affaires maritimes, Jean D'Amour, appuie la démarche de la Ville de Percé.

Il affirme que son gouvernement est ouvert à ce que toutes les options soient étudiées pour que le nouveau quai reflète bien les besoins des utilisateurs et de la population.