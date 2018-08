Dès 2020, Visa et MasterCard réduiront les frais de gestion des entreprises de 0,1 %, ce qui fera passer le taux effectif annuel moyen à 1,4 %. Ils réduiront aussi l'écart entre les taux les plus élevés et les taux les plus bas imposés aux détaillants.

Ottawa s'attend à ce que les PME parviennent à économiser 250 millions de dollars par année.

« Grâce à des frais d’interchange plus bas, les entreprises seront en mesure d’économiser de l’argent qu’ils pourront utiliser pour investir, prendre de l’expansion et créer plus d’emplois, une composante importante du renforcement et de la croissance de la classe moyenne », a notamment déclaré le ministre canadien des Finances, Bill Morneau, par communiqué.

En novembre 2014, Visa et MasterCard ont accepté volontairement de réduire leurs frais effectifs moyens à 1,5 % sur cinq ans, à compter d'avril 2015.

La société American Express a quant à elle accepté de fournir plus d'équité et de transparence dans le cadre d'un engagement volontaire distinct.

