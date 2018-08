Directeur général par intérim depuis le départ de Dominique Sarny en avril, Ronald Labrecque a occupé de nombreuses fonctions à l’ACF, dont celles de directeur du secteur emploi et immigration et de directeur général adjoint responsable des finances et de l’administration.

Ronald Labrecque arrive à la direction générale dans une période très dynamique pour la francophonie canadienne, marquée par le nouveau plan fédéral sur les langues officielles et le projet de modernisation de la Loi sur les langues officielles, sachant que l’immigration francophone est un enjeu national important. Denis Simard, président de l'Assemblée communautaire fransaskoise

D’après l’ACF, M. Labrecque est reconnu pour son engagement dans la communauté fransaskoise et son aptitude à diriger dans de nombreux domaines, comprenant la culture, la scolarité et le mouvement scout.

Ronald Labrecque est originaire de Saint-Denis, en Saskatchewan, et travaille depuis 18 ans à l’ACF.

Détails à venir.