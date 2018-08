Selon un communiqué émis par OPG, Eagle Creek Renewable Energie possède 63 petites centrales hydroélectriques aux États-Unis, qui fournissent un total de 216 mégawatts.

Les deux actionnaires les plus grands de la compagnie acquise sont Hudson Clean Energy Partners et une compagnie d'investissement qui est co-détenue par Power Corp. du Canada et Claridge Inc., une société qui appartient notamment à la famille canadienne de Stephen Bronfman.

OPG indique que Eagle Creek Renewable Energie compte environ 160 employés et les installations sont situées dans plusieurs États américains, dont la Californie, le Colorado et le New Jersey.

Jeffrey Lyash, PDG de l'Ontario Power Generation Photo : Radio-Canada/Claudine Brulé

La transaction devrait se conclure d'ici la fin de l’année.

OPG assure que l’acquisition a été faite pour le bien des Ontariens , mais que les fonds publics ne vont pas être utilisés pour effectuer cet achat. La transaction sera financée par la dette publique de l’entreprise.

En élargissant notre champ d’action, OPG saute sur une opportunité de croissance en effectuant un investissement dans un ensemble stratégique d'actifs hydroélectriques qui produiront un rendement attrayant pour notre actionnaire, la province de l’Ontario Jeff Lyash, président d'Ontario Power Generation

OPG assure que l'accord n’aura aucun impact sur les factures d’électricité de l'Ontario.