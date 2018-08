Un texte de Laurence Niosi

« On a dressé une liste des grands Montréalais et Mme Obomsawin est sur notre liste depuis toujours. On lui a parlé du projet l’année dernière et elle était très émue par cet hommage », affirme la directrice de MU, Elizabeth-Ann Doyle.

Cinéaste documentaire prolifique et l’une des plus distingués au pays, Alanis Obomsawin présentait récemment son 50e film pour l’Office national du film, Le chemin de la guérison. Cette année également, son seul et unique album Bush Lady (1988) a été réédité en vinyle par la maison de disque montréalaise Constellation Records.

Les oeuvres cinématographiques de Mme Obomsawin abordent souvent des revendications sociales et politiques des Autochtones, que ce soit la crise d’Oka ou encore la lutte pour la reconnaissance de droits traditionnels.

La murale sera la 20e de la série Bâtisseurs culturels montréalais, qui existe depuis 2010. L’année dernière, MU avait inauguré dans le cadre de cette série une immense murale de l’artiste Leonard Cohen, un an après sa mort.

Artistes autochtones recherchés

Pour réaliser la murale de l’artiste, MU cherche des artistes - peintres ou/et muralistes - autochtones. Cette décision de donner une vitrine exclusivement à des artistes inuits ou issus des Premières Nations allait de soi, affirme la directrice de MU. « Pour moi, c’était la base », dit-elle.

La fresque sera réalisée dès septembre dans l’arrondissement Ville-Marie, plus précisément dans le district Peter-McGill où réside Mme Obomsawin depuis longtemps.

Les murales prennent presque généralement de six à huit semaines pour être complétées.

L’organisme montréalais MU a créé une centaine de murales à travers la ville depuis 2007.