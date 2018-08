C'est sous la pluie et devant plus d'une centaine de personnes que les pêcheurs acadiens ont pris la mer depuis Cap-Pelé, au Nouveau-Brunswick. La zone de pêche 25, qui touche aussi à l'Île-du-Prince-Édouard et à la Nouvelle-Écosse, s'est ouverte comme prévu, à six heures tapant.