L'individu a d'abord été arrêté pour une infraction avec la réglementation sur les armes à feu, mais maintenant les enquêteurs de la Sûreté du Québec l'interrogent sur ses liens avec l'assassinat qui s’est produit dans le secteur nord de Chicoutimi le 1er août dernier.

Plusieurs policiers ont été déployés lors de cette arrestation. Une perquisition a également été faite sur les lieux.

Selon les voisins, le déploiement était impressionnant.

« J’étais assis sur la galerie et j’ai vu arriver une camionnette grise. Ils sont sortis 5-6 de là, ils ont défoncé la porte et on rentré en dedans. Un peu plus tard ils sont ressortis avec un monsieur menotté », un voisin.