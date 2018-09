Née en 1958, Diane Landry est fière d’avoir mené de front avec succès carrière et famille (elle est mère de trois hommes). Titulaire d’un baccalauréat en génie civil et d’une maîtrise en ingénierie de l’environnement, elle est aussi détentrice d’un certificat en création littéraire. Administratrice de la Société littéraire de Laval depuis août 2012 et codirectrice littéraire de la revue Entrevous, elle a publié plusieurs nouvelles et poèmes dans la revue Brèves (Société littéraire de Laval) ainsi que dans les revues Le Passeur (Fédération québécoise du loisir littéraire), Main Blanche (Université du Québec à Montréal) et Cirrus (revue virtuelle de tanka). Passionnée d’écriture, de photographie, de bridge et de voyages, elle ne s’ennuie jamais!

Les premières lignes d'Adieu chacal

L’HOMME



R. aimait mordre. Il venait d’une région sauvage cernée de loups et de bleuets. Et de forêts d’épinettes en bois brut. R. n’était pas homme de compromis. Ni homme de compagnie.



C’était un très beau chacal.

Ce qu’en pensent nos lectrices et lecteurs

Sobrement métaphorique. Le récit est mené d'une main de maître. Un texte dont on se souvient.

Louenas Hassani, lecteur 2018

Véritable tremplin pour les écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada sont ouverts à tous, amateurs ou professionnels. Ils récompensent chaque année les meilleurs récits (histoires vécues), nouvelles et poèmes inédits soumis au concours.

La gagnante ou le gagnant remportera : la publication de son texte sur Radio-Canada.ca;

une résidence d'écriture au Banff Centre des arts et de la créativité en Alberta;

une bourse de 6000 $, offerte par le Conseil des arts du Canada.

Vous aussi, vous écrivez? La période d'inscription pour un autre de nos prix de la création, le Prix de la nouvelle (fiction) est en cours du 1er septembre au 31 octobre!