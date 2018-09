Pierre a toujours écrit. Il travaille depuis un bon moment dans le monde du journalisme et de la traduction. On le trouve aussi dans les pages de la revue Stop (pour sa nouvelle Paul et la pluie), puis dans l’univers de la chanson (il a notamment écrit des textes pour Sylvie Paquette et Hugo Lapointe). Et plus le temps passe, plus il veut écrire.

Les premières lignes d'En route vers Damas

Taormina, Sicile

10 août 2001



Je vois très bien l’Etna depuis le balcon de ma chambre d’hôtel, à Taormina. Le célèbre volcan fumant aux cimes enneigées est traversé par une route, un ruban d’asphalte dans un décor surréaliste de lave noire et de cratères sombres où poussent parfois des fleurs jaunes.



En Sicile, il y a des fleurs partout, même le long des autoroutes. Quand tombe la rosée du soir, on roule dans des effluves floraux enivrants.



Le bonheur en moto!



Ce midi, j’ai mangé des tagliatelles à l’encre de pieuvre!



Va bene!

Simple et beau, le texte nous emplit d'images, d'odeurs, de couleurs. On apprend, on explore, on voyage simplement. À lire et à relire.

Louenas Hassani, lecteur 2018

