Il a souligné que la réfection et la mise à jour d'une piste sans fissure et équipée d'un drainage adéquat sont primordiales pour assurer la sécurité des passagers, des équipages et des aéronefs.

Le ministre des Transports, Marc Garneau et la ministre de Revenu national, Diane Lebouthillier Photo : Radio-Canada/Émilie Hamon

Cette annonce devait être faite lors d'une conférence de presse prévue à 12 h 30. Elle a plutôt été devancée et dévoilée lors de la conférence de presse de ce matin où le ministre a aussi annoncé la cession du port de Sandy Beach au gouvernement provincial.

Celle-ci s'est déroulée presque à huis clos puisque des manifestants en bloquaient l’accès.

Avec les informations d'Émilie Hamon