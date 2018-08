Un texte de Natasha MacDonald-Dupuis

L'événement de trois jours, qui a attiré 1,6 million de visiteurs l'an dernier, se déroule le long de l'avenue Danforth, à l'endroit même où Faisal Hussain a semé la terreur en criblant de balles les restaurants du quartier.

Plusieurs de ses victimes sont non seulement des résidents, mais aussi des employés des restaurants qui participent au festival. Celui-ci célèbre la nourriture de rue grecque et multiethnique.

La fusillade s'est produite sur l'avenue Danforth, mais n'a rien à voir avec l'avenue Danforth. Howard Litchman, organisateur du festival Taste of the Danforth

Le 25e festival Taste of the Danforth est lancé Photo : Taste of Danforth

Sécurité accrue

Si la vie a repris son cours sur l'avenue Danforth, le quartier est toujours profondément secoué. « Mes employés ont peur de venir travailler. Chaque fois qu'un client paraît un peu louche, ils sont sur leurs gardes », explique Christina Fountas, propriétaire du Cafe Frappe.

La sécurité sera donc renforcée, même si les activités se dérouleront comme prévu. La police de Toronto ne révèle pas les détails de ses plans de sécurité, mais Howard Litchman assure qu'il y aura plus de gardes de sécurité.

« Ce n'est pas parce qu'on perçoit un risque potentiel, c'est plutôt pour mettre les gens à l'aise », dit-il.

En plus de la nourriture, des danseurs traditionnels grecs seront à l'honneur, et les festivaliers seront invités à prendre part à des cours de danse Bollywood, japonaise, israélienne, cubaine, afro-caribéenne et de l'Azerbaijan.

Il sera possible de découvrir et participer à la tradition des assiettes brisées, qui est pratiquée en Grèce pour se libérer de tensions.

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

En hommage aux victimes

Le premier ministre Justin Trudeau, qui avait visité le quartier à la fin de juillet, doit revenir pour une deuxième visite vendredi soir.

Début du graphique (passez à la fin) Forts et résilients, les gens de Toronto se sont épaulés les uns les autres. Alors que nous amorçons le processus de guérison et tournons nos regards vers l’avenir, les Torontois et tous les Canadiens font front commun. #DanforthStrong pic.twitter.com/A0IfLIcxfs — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) July 30, 2018 Fin du graphique (passez au début)

Les mémoriaux improvisés en mémoire des victimes ont été démantelés pour permettre au festival de se dérouler et ont été regroupés en un seul endroit près du lieu du drame.

Les larges panneaux sur lesquels des gens ont écrit des milliers de messages et qui affichent les mots « We are Danforth » ont d'ailleurs été laminés.

Selon Marcsy Thobor, employée et soeur du propriétaire du Café Thobors, situé en face de l'endroit où Reese Fallon a été tuée, le festival sera l'occasion pour le quartier de se relever.

« C'est plus important cette année, pour qu'on puisse se sentir unis à nouveau et apaisés », dit-elle.

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

Des t-shirts et des macarons seront mis en vente afin de récolter des fonds pour la campagne #TorontoStrong, qui vient en aide aux victimes et à leurs familles.

Le festival Taste of the Danforth se déroule du 10 au 12 août.