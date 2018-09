Après des études en travail social, qu’elle enseigne depuis peu, Julie Chalifour a travaillé comme organisatrice communautaire dans les HLM. Fascinée par la puissance des mots depuis toujours, elle les lit, les écrit et les chérit pour leur pouvoir de donner du sens à l’absurde, de faire résonner ce qui, en dedans de nous, se cache dans l’angle mort, de nourrir les racines et de créer du beau. Un héritage inestimable de sa grand-mère.

Les premières lignes du récit Le sens de l’errance

Dimanche, -37. Le soleil est blanc, sans nuance, il transperce tout. La couche de glace qui s'est infiltrée dans mon salon, sur le rebord usé et moisi de la fenêtre, fond tranquillement. Parce qu'il n'y a pas d'autre posture possible aujourd'hui que celle de la lenteur. Un temps parfait pour aller voir Mamie. Elle qui doucement tourne la page de sa vie de femme, à la manière d’un sablier duquel tous les grains de sable se sont écoulés sauf quelques égarés, qui glissent imperceptiblement, comme en apesanteur.

Ce qu’en pensent nos lectrices et lecteurs

Rares sont les récits sublimant la maladie. En voilà un, grandiose, qui, avec toute la finesse et la capacité de nuance de la narratrice, transcende le vide creusé par la maladie. On a là un hommage-témoignage empreint de douceur, d'humanité, et une réflexion intéressante à propos du sens de la vie – doit-elle à tout prix être productive? L’auteure nous invite à concevoir le revers de l’Alzheimer, à faire un pas vers sa compréhension.

Marie Noëlle Blais, lectrice 2018