Michel Pruneau est né à Montréal à une époque où des fils électriques sillonnaient le ciel de la ville pour alimenter des trolleybus. Il se souvient que les câbles se cassaient parfois en produisant de dangereuses flammèches au-dessus de la tête des passants affolés. Après une vie scolaire de grandes découvertes et de grandes déceptions, Michel Pruneau a mis sur pied des équipes pédagogiques et développé des programmes au Cégep Marie-Victorin. Passionné par l’art d’enseigner et d’apprendre, il est maintenant responsable des programmes de formation professionnelle offerts aux Inuits du Nunavik. Plusieurs ouvrages de Michel Pruneau ont été publiés. Ses réflexions humanistes explorent les thèmes de la santé, de la paternité, des dérives sectaires, des relations amoureuses, de l’identité masculine, de l’individu face à la guerre et des défis planétaires. Dans un premier roman à paraître, il utilise le récit pour décrire quelques transformations de la société québécoise, de 1960 à 2060. L’auteur y jette un regard lucide et amusé sur le passé en se donnant le droit d’imaginer l’avenir.



Les premières lignes de Rencontre avec Lao Tseu

Les cours de philosophie de monsieur de Caillères étaient appuyés par des expériences vécues en Chine lorsqu’il était professeur d’université, à l’époque où Mao Zedong avait pris le pouvoir.

Dans la Chine antique, les mandarins qui se chargeaient des affaires de l’État étaient des hommes très âgés qui n’étaient pas très enclins à entreprendre de grandes réformes. Malgré les conditions de vie souvent misérables de la population, il n’était pas souhaitable de tenter d’infléchir le caractère inéluctable de la destinée humaine. Il fallait plutôt apaiser son esprit pour s’y conformer afin d’atteindre la sagesse.

Ce qu’en pensent nos lectrices et lecteurs

L’auteur nous livre ici un passionnant récit d’apprentissage aux nombreuses pistes de réflexion, bien construit, instructif sans pour autant être scolaire. Le personnage du professeur Leung est énigmatique et attachant. Nous pouvons apprécier quelques théories philosophiques ainsi que certains rappels historiques parfaitement imbriqués dans le récit. Ce texte porte en lui une réflexion qui nous habite longuement.

Marie Noëlle Blais, lectrice 2018

Véritable tremplin pour les écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada sont ouverts à tous, amateurs ou professionnels. Ils récompensent chaque année les meilleurs récits (histoires vécues), nouvelles et poèmes inédits soumis au concours.

La gagnante ou le gagnant remportera : la publication de son texte sur Radio-Canada.ca;

une résidence d'écriture au Banff Centre des arts et de la créativité en Alberta;

une bourse de 6000 $, offerte par le Conseil des arts du Canada.

Vous aussi, vous écrivez? La période d'inscription pour un autre de nos prix de la création, le Prix de la nouvelle (fiction) est en cours du 1er septembre au 31 octobre!