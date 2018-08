L'étude, qui a été menée au cours du deuxième trimestre 2018, indique que les hommes (17,6 %) étaient plus susceptibles que les femmes (9,5 %) d'avoir conduit dans ces conditions.

Elle note aussi que les personnes prenant du cannabis au quotidien ou presque étaient plus à risque de prendre le volant (27 %) que les consommateurs moins fréquents (6 %).

Statistique Canada ajoute que 1,4 million de Canadiens âgés de 15 ans ou plus ont indiqué avoir été dans un véhicule conduit par une personne ayant consommé du cannabis au cours deux heures précédentes.

« Tandis que la probabilité qu'une personne déclare cette activité ne variait pas selon le sexe, elle variait selon l'âge », peut-on lire d'ailleurs dans le rapport. Près de 10 % des adolescents et jeunes adultes sondés ont répondu avoir été des passagers dans cette situation contre environ 5 % des adultes de 25 ans et plus.

Statistique Canada souligne également que le nombre d'accidents où le conducteur avait consommé a plus que doublé de 2009 à 2017.

Les scientifiques ne s'entendent par ailleurs pas quant à l'intervalle de temps nécessaire pour qu'un conducteur puisse prendre le volant en toute sécurité après avoir consommé du cannabis. Certains experts ont recommandé en 2017 d'attendre au moins six heures.

La légalisation du cannabis à usage récréatif entrera en vigueur le 17 octobre prochain. Les Canadiens âgés d'au moins 18 ou 19 ans, selon la province, pourront acheter du cannabis séché et de l'huile de cannabis. Dans les provinces où la culture à domicile est permise, ils pourront également se procurer des graines et des plants.