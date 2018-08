Un texte de Myriam Eddahia

Pendant les 10 jours du festival culturel de musique francophone de Toronto, les spectateurs pourront découvrir ou redécouvrir des artistes d'artistes originaires de l'Ontario, de France, d'Afrique, d’Haïti et du Québec.

Les groupes Amélie et les Singes Bleus, le Trio Hassiba et Ambiance the Band seront en tête d'affiche au concert d'ouverture à la Distillerie, le 21 septembre à partir de 15h, pour le lancement de la série de concerts gratuits qui continuera pendant la fin de semaine.

Le concert de clôture sera donné par Klô Pelgag. Le spectacle débutera à 20h avec Julie Kim en première partie, au théâtre Spadina, à Toronto.

Un programme éducatif par des ateliers et conférences sera offert aux écoles secondaires de langue française de Toronto du 20 au 28 septembre.

Programmation du volet éducatif de Francophonie en Fête Musique : Jean Assamoa, Njacko Backo, Judith Cohen, Philippe Flahaut, Mike Ford

Arts visuels : Chantal Leblanc, Rima Koleilat

Arts de la scène : Florian François, Grace Morrison, Marylyn Peringer

Expression corporelle : Just Aïssi, Isabella Hoops, Marla Brennan, Emilyn Stam

Francophonie en Fête présentera 14 groupes de musique et artistes sur la scène OLG du quartier de la distillerie la fin de semaine du 22 et 23 septembre de midi à 17h30.

On y retrouvera Amanie Illfated, Joanna Moon, Akwaba, Kyris, Hassan el Hadi, Miss Blandine, Bourrée à trois, Joanne Morra, Dieufaite Charles, Ariko, Fojeba, Kalimbas at Work, Barbara Dorsaint et Jacobus.

La journée des Franco-Ontariens sera soulignée par le concert de Yao, un artiste ivoirien, le 25 septembre à partir de 11h30.

Jacques Charette, directeur général, et René C. Viau est le président de Francophonie en Fête. Photo : Radio-Canada/Myriam Eddahia

Vibrez aux rythmes afrocaribéens

Un spectable afrocaribéen sera présenté par le groupe haïtien Boukman Eksperyans, au théâtre Isabel Bader à partir de 20h, le 28 septembre.

La première partie du concert présentera Malagasy Roots, un groupe composé de quatre artistes.

Regard sur trois artistes

Klô Pelgag

L'auteure-compositrice-interprète Klô Pelgag Photo : Radio-Canada/Mathieu Blanchette

Elle est originaire de Sainte-Anne-des-Monts au Québec.

Elle est l'auteure d'1 microalbum (2012) et de 2 albums : L'Étoile thoraciqu e (2016) et L'Alchimie des monstres (2013).

L'Alchimie des monstres Elle remporte de nombreux prix au Canada et en Europe, entre autres : Révélation de l'année 2014 à l'ADISQ, Révélation chanson Radio-Canada pour l'année 2014-2015, Coup de cœur en 2014 de l'académie Charles-Cros pour l'album l'Alchimie des monstres, en 2017 lauréate du prix Félix-Leclerc de la chanson, volet québécois.

Le poète et romancier David Goudreault​ considère la chanteuse comme l'enfant illégitime de Diane Dufresne et de Richard Desjardins.

Miss Blandine

La chanteuse Miss Blandine Photo : Facebook

Elle est née au Congo et habite à Toronto et chante depuis l'âge de 20 ans comme choriste.

Ses influences sont la musique R'n'B, mêlée de sonorités africaines, de jazz et de pop.

Elle a déjà sorti plusieurs chansons originales et elle travaille présentement sur son album.

Elle collabore avec la Congolaise Nyboma Kanta et le guitariste Lokassa Ya Mbongo.

Amélie & Les Singes Bleus

Amélie et les Singes bleus. Photo : Drew Derkins Photography