Le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, doit confirmer que le quai deviendra la propriété du gouvernement provincial d'ici la fin du mois de mars 2020.

Port de #Gaspé: une vingtaine de manifestants environnementalistes retardent la conférence de presse. #icigim pic.twitter.com/NPBdWS5RU2 — Emilie T. Hamon (@emiliethamon) 9 août 2018

Il est accompagné de la ministre fédérale du Revenu et députée de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, Diane Lebouthillier, et du ministre responsable de la Stratégie maritime et député provincial de Rivière-du-Loup―Témiscouata, Jean D'Amour.

Plus de détails à venir