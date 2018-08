Un texte d’Alain Rochefort

Une jeune femme de la région de Québec et son entourage vivent l’horreur depuis que la terre s’est mise à trembler à plusieurs reprises sur l'île indonésienne de Lombok, faisant au moins 319 morts, selon le plus récent bilan.

Bâtiments écroulés, alertes au tsunami, morts et blessés par dizaines : Cassiopée Mailloux ne se doutait pas que ses vacances de rêve sur cette île touristique se transformeraient en cauchemar.

« J’étais dans la salle de bain. Mon copain était en train de m’appeler. J’ai juste eu le temps de refuser l’appel, puis je me suis rendu compte qu’il fallait que je sorte au plus vite de la maison. Je suis sortie en criant : faut que tout le monde sorte! »

La secousse a eu lieu la nuit. La lumière du téléphone cellulaire de Mme Mailloux l’a grandement aidée à se frayer un chemin dans la noirceur pour sortir de la maison.

La première chose que j’ai vue en sortant, c’est la piscine qui faisait des vagues d’un mètre et demi environ. C’était vraiment spécial. La terre bougeait énormément. Cassiopée Mailloux

Cassiopée Mailloux reviendra au Québec ce week-end. Photo : Facebook/Cassiopée Mailloux

Chanceuse d’être en vie

Après s’être assurée que ses proches qui l’accompagnaient étaient tous sains et saufs, Cassiopée Mailloux, toujours sur l’adrénaline, a rapidement constaté à quel point elle était chanceuse d’être en vie.

« Les maisons qui étaient alentour de nous étaient écroulées. On a vu des gens pris sous leur maison, qui étaient déjà morts. Ça n’a pas pris de temps que l’hôte [Airbnb] qui nous a accueillis est venu nous voir pour dire qu’il y avait une alerte au tsunami », mentionne-t-elle.

Seuls touristes parmi la population locale, Mme Mailloux et ses proches se sont donc réfugiés dans une rizière, en haut d’une montagne.

À écouter: Le témoignage de Cassiopée Mailloux à Première heure

« On a passé la nuit dehors avec quelques centaines de personnes. Ça a continué de trembler toute la nuit. Les gens faisaient des prières. Ils traînaient les cadavres avec eux [pour éviter qu’un tsunami les emporte]. Donc, on a dormi à côté de plusieurs morts, plusieurs blessés. Des gens à qui il manquait des membres, parce que les édifices étaient tombés dessus », ajoute-t-elle, émotive.

Cassiopée Mailloux a quitté à temps l’île de Lombok, frappée par une nouvelle réplique de 5,9, jeudi matin. Elle se trouve présentement sur l’île de Bali.

« On a enfin pu prendre une douche, nettoyer la terre que l’on avait dans les cheveux et dormir dans un vrai lit. Malgré tout, nous sommes privilégiés », indique-t-elle sur Facebook.

Mme Mailloux s’inquiète pour ceux qui l’ont aidée, alors que la plus récente secousse a fait d’importants dégâts dans le nord-ouest de l’île, exactement où elle séjournait.

« La troisième secousse est juste à côté du Airbnb où on était, donc on essaie de rejoindre les hôtes qui nous ont accueillis là-bas. On espère que tout le monde est correct », souhaite-t-elle.

Les gens là-bas étaient déjà terrifiés. Ce qu’ils nous ont dit quand on est partis, c’est qu’ils allaient continuer à dormir dans des tentes. Pour éviter que les secousses fassent tomber des bâtiments sur eux. Cassiopée Mailloux

Cassiopée Mailloux pose ici avec son beau-frère et des résidents de Lombok qui habitent au Nord de Pamenang, à proximité de l’épicentre du plus récent tremblement de terre. Photo : Courtoisie/Cassiopée Mailloux

Retour au Québec

Dans l’attente de son retour au Québec, prévu ce week-end, Cassiopée Mailloux, qui étudie dans la région de Montréal, ne peut s’empêcher d’exprimer son sentiment d’impuissance face à une population qui l’a si bien accueillie.

« On aurait voulu aider ces gens-là, mais la vérité, c’est qu’il n’y a rien du tout que l’on pouvait faire. On voudrait encore les aider, mais retourner là-bas, c’est mettre notre vie en jeu, et on n’a pas les connaissances nécessaires non plus. »

Cassiopée Mailloux souhaite que la population canadienne fasse preuve de générosité envers les résidents de Lombok.

D'après une entrevue réalisée par Pascal Poinlane, de l'émission Première heure