Rosalie Meloche-Dumas a 22 ans. Elle a grandi dans une petite banlieue de Montréal, où elle habite toujours. Étudiante en enseignement du français au secondaire, elle a vu le jour dans un univers culturel et littéraire très riche, avec une mère auteure et une bibliothèque familiale impressionnante. Également triathlète et entraîneuse de triathlon auprès d’adolescentes et d’adolescents du secondaire, elle conjugue habilement ses différentes passions pour l’enseignement, la jeunesse, le sport et la littérature dans un emploi du temps bien chargé, mais ô combien vivifiant.

Les premières lignes du récit Les enfants tristes qui riaient

On était tous là.



Toi, au milieu de la chambre sombre, humide, laide. Nous cinq autour du trône aseptisé où tu faisais semblant de dormir, recroquevillée sur tes os qu’on voyait tous pour la première fois. Cinq enfants en manque de mots, mais en trop-plein d’eau.

Ce qu’en pensent nos lectrices et lecteurs

Voilà un récit à propos de la mort d'une grand-mère, récit qui trompe le vide laissé par la vie qui s’achève, lui conférant ainsi quelque chose d’universel. Il raconte le goût impérissable de l'enfance qui menace de partir avec la personne qui se meurt. Puis non, ça survit, dans les petits détails; des souvenirs tenaces qui font que la personne perdue devient éternelle. Écrit dans une langue bien plantée, honnête, sensible mais échappant à toute sensiblerie.

Marie Noëlle Blais, lectrice 2018

