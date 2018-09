Catherine Perreault a 37 ans. Elle détient un baccalauréat en éducation et travaille dans ce domaine depuis une dizaine d’années. Elle se spécialise aujourd’hui en adaptation scolaire parce qu’elle essaie d'atteindre les « enfants spéciaux » qu’elle côtoie, particulièrement son fils. Entre ses boulots de mère, d’enseignante et d’étudiante, elle écrit. Certains textes ont été publiés sur la plateforme numérique Abitibi-Montréal et dans le recueil de nouvelles du même titre paru en 2018.

Les premières lignes de Savasana

Je vous invite à commencer la séance en posture assise. Fermez les yeux. Prenez un moment pour vous déposer à l’intérieur de vous-même. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Libérez à l’expiration les tensions accumulées, les regrets du jour, les pensées négatives.

Je n’ai pas assez de souffle pour me vider de tout ce que je vis parce que tu m’as choisie. J’ai peur de tout lâcher et d’expirer accidentellement ce qu’il me reste de courage.

Inspirez.

La narratrice, cette guerrière du quotidien, nous garde sur la corde raide tout le long du récit. On aimerait prendre la main de cette mère qui porte à bout de bras son fils autiste. Un texte d'une rare gravité qui arrive à un étonnant équilibre où le tragique échappe au pathos. L'alternance des tons est bienvenue et percutante, et l’humour qu’elle trouve la force de disséminer ici et là est bluffant. Sans compter que le thème abordé est nécessaire.

Marie Noëlle Blais, lectrice 2018

