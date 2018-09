Caroline Dawson est arrivée au Canada comme réfugiée à l’âge de 7 ans. Professeure de sociologie au Cégep Édouard-Montpetit, elle est aussi engagée socialement et politiquement. Elle a rencontré le père suédois de ses enfants à Lisbonne et a vécu entre Stockholm et Montréal avant de revenir s’établir définitivement au Québec. Elle écrit régulièrement pour le blogue de maternité TPL Moms et pour le blogue littéraire Page par Page.

Les premières lignes du récit Les Honeycomb de Mme Thérèse

Nous étions dix-sept enfants, de toutes les couleurs. Enfin, toutes les couleurs des gens qu’on appelle les "minorités visibles". Pas de Blancs dans la classe, mis à part la maîtresse. Il a fallu désapprendre de l’appeler Madame-la-professeure, comme nous le faisions dans nos pays respectifs. Elle n’avait d’ailleurs pas de nom de famille. Ça devait sûrement être quelque chose d’impossible à écrire ou à prononcer correctement pour la petite réfugiée que j’étais. Quelque chose comme Beaulieu, Ouellet ou Gaudreault. Pour nous, les enfants immigrants de la classe d’accueil de l’École primaire Ahuntsic sur le boulevard Saint-Laurent, elle se nommait Madame Thérèse.

Ce qu’en pensent nos lectrices et lecteurs

Un superbe récit d'enfance et d'apprentissage, mais aussi un hommage à l'enseignement, aux petits miracles qui opèrent parfois dans une classe. L'auteure campe magnifiquement l'ambiance de son enfance en terre d'accueil, illustre bien les difficultés auxquelles beaucoup d’enfants immigrants font face et la superbe humanité qui fait qu'on s'y retrouve, même quand on ne comprend pas tout de la langue de l’autre. Elle arrive à enraciner son récit dans un idéalisme de fraternité et d’égalité qu’on aimerait bien réel.

Marie Noëlle Blais, lectrice 2018 Un portrait positif et touchant de l’intégration au Québec. Je crois que nous en avons besoin.

Jean-Marc Beausoleil, lecteur 2018

