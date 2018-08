On parle d’augmentation de la température moyenne de 1 à 2 degrés Celsius. Concrètement, qu’est-ce que cela signifie pour notre province?

Cela signifie beaucoup! Pour le Canada, et le Manitoba en particulier, il faut multiplier cela par deux. Nous sommes dans une région du monde où nous aurons un réchauffement climatique plus marqué que dans le reste du monde.

Pourquoi?

À cause de la géographie. Au Manitoba, nous avons un climat très continental et nous sommes loin d’un océan qui peut avoir un impact sur les températures. Nous allons avoir un réchauffement plus marqué à cause du manque de fraîcheur qui provient des grandes étendues d’eau. La réduction de la longueur des hivers et du montant que neige que nous recevons nous affectent aussi parce qu’il n’y plus l’effet de rafraîchissement causé par l’albédo (la réflexion, par la neige ou les calottes glaciaires, des rayons du soleil vers l’espace).

Qu’en est-il des précipitations?

Les précipitations sont en effet une autre variable importante. On est en cours d’avoir des printemps plus humides : on s’attend à une augmentation d’environ 40 % des précipitations au Manitoba. C’est d’ailleurs au printemps que surviennent les inondations dans la province. Il y a une crainte que ces inondations soient pires que celles qui sont survenues dans le passé. Parallèlement, les étés seront plus secs. Cela va poser un défi structurel en ce qui concerne la gestion des ressources hydriques et nous devons nous préparer à cela.

Quelles sont les régions du Manitoba qui seront les plus touchées?

Le Sud et l’Ouest verront une augmentation drastique des précipitations au printemps. Pour autant, on ne s’attend pas à ce qu’il y ait des zones qui deviennent non habitables dans la province.

L’agriculture est une partie non négligeable de l’économie de la province. Comment celle-ci est affectée?

Le fait que les étés vont devenir plus secs est inquiétant pour des choses sur lesquelles on se base, comme l’agriculture. Déjà, on voit des changements : le maïs, qui est une plante qui aime la chaleur, est plus présent dans la province. Voir du maïs au nord de Winnipeg est devenu commun, alors que c’était un gros défi d’en planter au nord de la capitale manitobaine il y a encore quelques années.

Tous ces changements, quand vont-ils se produire? Est-ce qu’on parle d’années, de décennies?

Les changements sont déjà là! Par exemple, cette année nous allons dépasser la vingtaine de jours au-dessus de 30 degrés Celsius à Winnipeg. Habituellement, on a en moyenne une dizaine de jours. Dans les années 2030, la moyenne de jours au-dessus de 30 degrés Celsius sera autour d’une vingtaine. Dans les années 2050, ce sera une quarantaine de jours en moyenne…

Selon une entrevue de Marcy Markusa, CBC