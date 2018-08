Un texte de Roxanne Simard

Au total, c'est 218 000 $ que la Ville donne en subvention au Camping Jonquière.

Pour le conseiller municipal et vice-président du comité exécutif, Jonathan Tremblay, ce deuxième avis de non-conformité est une bien mauvaise surprise.

« Ça devient inacceptable parce qu’on n’est pas à l’abri d’infractions pécuniaires. À la Ville, on croit au joyau qu’est le Camping Jonquière, donc on ne peut pas accepter que dans l’optique où on veut le développer, qu’on soit encore aux prises avec de la non-conformité. »

Au printemps dernier, le Camping Jonquière avait reçu un avis de non-conformité ainsi qu’un avis d'infraction du ministère de l'Environnement en lien avec l'irrégularité de certains travaux. Une série de rencontres entre la Ville et l'organisme venaient tout juste d'avoir lieu.

Ces discussions visaient à rectifier les lacunes en matière de conformité et établir une vision d'avenir. Le conseiller assure d'ailleurs que ces rencontres s'étaient très bien déroulées.

« Les rencontres s'étaient bien passées. C'était pour établir des bases au niveau de la confiance, des façons de faire, établir des balises pour être sûr que la collaboration se fasse », ajoute Jonathan Tremblay.

Le conseiller précise que c'est le rôle du directeur général de s'assurer d'avoir les bons permis et respecter les règlementations, c'est pourquoi la Ville demande que Richard Brabant soit remplacé à la direction générale.

« Depuis quatre ans, il est arrivé des choses avec M. Brabant, mais il n’était pas question de vendetta ou quoi que ce soit. On part de loin au camping Jonquière en matière de conformité. Il y a encore des lacunes et on voulait s’assurer qu’elles soient rectifiées », ajoute-t-il.

La Ville s'attend à une réponse du Camping Jonquière d'ici la fin de la semaine. Le conseil d'administration devrait d'ailleurs réagir à cette demande.