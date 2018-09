SaBine Gémis a réalisé son rêve de jeunesse : venir vivre sous le ciel immense et étoilé du Québec. Avec conjoint et bébé, elle a quitté sa ville natale de Liège pour s'établir ici, et ne plus en repartir. Éducatrice spécialisée de formation, psychomotricienne, SaBine travaille en milieu scolaire, au régulier et en adaptation scolaire, ainsi qu’en soutien à la confiance en soi des petits et des plus grands dans son bureau privé aménagé en salle Snoezelen, à Saint-Hyacinthe. Tombée dans la créativité quand elle était toute petite, elle joue avec l'encre de Chine et les mots pour le plaisir. Dans son métier ou dans ses textes, elle utilise une approche toute en couleur, adaptée à ce qu’elle décode chez chacun. Son blogue de PhilosoFille scolaire nous interpelle ou nous fait réfléchir, avec le sourire.

Les premières lignes de Contrastes

Je suis toute petite et il est tout grand... ce pré est immense et parsemé de pissenlits, de chardons et de pommiers. Des vieux pommiers, tout rabougris, les branches tordues et très peu de feuilles, même en pleine saison. Ils portent des petites pommes rouges que ma maman appelle "reinettes" et qu’elle utilise pour la compote, mélangées avec les grosses "boskoops". Elle me demande d’où je les lui rapporte, et je parle du jardin de mon amie Corinne, dont les parents ont loué la grande maison attenante à la ferme. Maman me croit.

Ce qu’en pensent nos lectrices et lecteurs

Une journée où l'innocence de l'enfance protège de tous les dangers et opère une magie qui n'est comprise qu'une fois adulte.

Melissa Mollen-Dupuis, lectrice 2018

Véritable tremplin pour les écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada sont ouverts à tous, amateurs ou professionnels. Ils récompensent chaque année les meilleurs récits (histoires vécues), nouvelles et poèmes inédits soumis au concours.

La gagnante ou le gagnant remportera : la publication de son texte sur Radio-Canada.ca;

une résidence d'écriture au Banff Centre des arts et de la créativité en Alberta;

une bourse de 6000 $, offerte par le Conseil des arts du Canada.

