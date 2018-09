Arrivé seul au Québec il y a 20 ans, Arnaud Bouquet est maintenant marié à une fille du Lac-Saint-Jean, avec qui il élève leur enfant. Réalisateur et directeur photo, il a tourné des documentaires, des magazines et des reportages dans plus de 50 pays. Il a toujours eu peur en avion.

Les premières lignes de Marque-page

Dans la lumière matinale d’un soleil de juillet, tu gesticules dans la merde et le sang. Tu es beau comme rien d’autre. Tes yeux questionnent. Ils ressemblent à ceux du Victor Hugo broussailleux aimanté sur le frigo de la cuisine. C’est à cause de lui que tu t’appelles Victor. Le placenta lourd et noir est tombé au fond du sac. Quelque chose de plus lourd encore est tombé au fond de moi. Il y a quelques jours seulement un type fonçait en camion sur des gens ordinaires. Alors j’aurais voulu que tu n’existes pas. Mais tu es là, beau comme rien d’autre, dans la merde et le sang. Et j’ai été caché mes larmes dans le fleuve en arrière de l’hôpital pour ne pas que ta mère me voie. Je suis de ce monde-là, ancien, chez nous un homme ça ne pleurait pas. Mais toi tu pleureras tant que tu voudras.