Louise Delisle a grandi dans une famille tricotée serrée et heureuse, « pilotée » par un père ingénieur ayant grandi à la campagne et une mère issue d’une lignée de navigateurs de goélettes. Elle a vécu son adolescence à Québec, où elle a obtenu un baccalauréat en sciences de l’éducation. Après un séjour d’un an au service presse et information à l’ambassade du Canada à Paris, elle a accepté un poste au service des communications d’une grande entreprise de télécommunications, où elle a travaillé plus de deux décennies. Après une greffe pulmonaire qui a radicalement changé sa vie, elle est retournée aux études pour faire un certificat, puis décrocher un diplôme d’études supérieures en traduction à l’Université McGill. Depuis, elle se consacre à ses passions premières, à son propre rythme : la rédaction, la traduction et la révision.

Les premières lignes de Marée basse

Papa dépouille délicatement son orange, sa tête blanche penchée vers la table. Concentré sur sa tâche, il dispose les quartiers en étoile. C’est son dessert préféré, mais le plaisir de réaliser son œuvre dépasse de loin celui de la déguster. Il prend son temps, un homme de 90 ans, ça prend toujours son temps. S’appuyant lourdement au dossier de sa chaise, il laisse son regard s’envoler par la fenêtre. C’est l’heure bleue, l’heure où la neige silencieuse laisse s’échapper les souvenirs depuis longtemps enterrés. Ces dernières années, papa nous offre en cadeau, souvent après le souper, de jolies histoires où les vaches s’appellent Jeannette ou "La douce", où les hommes descendent au fleuve découper de gros blocs de glace qui serviront, l’été venu, à conserver la viande.

Ce qu’en pensent nos lectrices et lecteurs

Ce récit met en lumière le drame d’un père qui offre un moment de douceur à ses enfants, la beauté et la douleur qui se côtoient au quotidien.

Melissa Mollen-Dupuis, lectrice 2018

Véritable tremplin pour les écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada sont ouverts à tous, amateurs ou professionnels. Ils récompensent chaque année les meilleurs récits (histoires vécues), nouvelles et poèmes inédits soumis au concours.

La gagnante ou le gagnant remportera : la publication de son texte sur Radio-Canada.ca;

une résidence d'écriture au Banff Centre des arts et de la créativité en Alberta;

une bourse de 6000 $, offerte par le Conseil des arts du Canada.

Vous aussi, vous écrivez? La période d'inscription pour un autre de nos prix de la création, le Prix de la nouvelle (fiction) est en cours du 1er septembre au 31 octobre!