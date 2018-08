Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a indiqué sur Twitter qu'un hôpital qu'il soutient au Yémen a reçu « les corps de 29 enfants, tous âgés de moins de 15 ans » et « 48 blessés, dont 30 enfants ».

Un porte-parole de l'organisation humanitaire a toutefois prévenu qu'il ne s'agissait pas là d'un bilan définitif, certaines victimes ayant été transportées vers d'autres hôpitaux de la région.

Plus tôt dans la journée, un responsable du département de la santé à Saada, Abdul-Ghani Nayeb, a donné un bilan de 43 morts et 61 blessés, tandis que la télévision Al-Massirah des rebelles houthis a évoqué 38 morts et 51 blessés.

Une attaque « légitime »

Dans un communiqué publié quelques heures après la frappe, la coalition, souvent accusée d’être responsable de bavures meurtrières, a défendu la légitimité de son attaque, qu’elle présente comme une riposte. Elle a en outre accusé les Houthis d'utiliser des enfants comme boucliers humains.

« Cette opération a été menée dans le respect du droit humanitaire international », a assuré la coalition, qui n'a pas précisé la nature de l'attaque ni n'a dit avoir visé un bus transportant des enfants.

L'attaque qui s'est produite aujourd'hui dans la province de Saada est une opération militaire légitime contre des éléments qui ont [...] tiré la nuit dernière un missile contre la ville (saoudienne) de Jizane, faisant un mort et des blessés parmi les civils. Communiqué de la coalition dirigée par l'Arabie saoudite

Dans une déclaration transmise mercredi par l’agence de presse officielle saoudienne, la coalition avait indiqué qu’un missile tiré par les Houthis avait été intercepté, mais que les débris avaient fait un mort - un Yéménite, selon elle - et 11 blessés.

Cette attaque sur un marché fréquenté démontre « le mépris flagrant de la coalition envers la vie des civils », a commenté un porte-parole des Houthis.

Le CICR a pour sa part rappelé dans un tweet que « selon le droit humanitaire international, les enfants doivent être protégés durant les conflits ».

De nouveau, de nombreux enfants auraient été tués ou blessés lorsqu'un bus scolaire a été attaqué dans le nord du Yémen. Tous ces enfants auraient moins de 15 ans. Est-ce que le monde a vraiment besoin de voir davantage d'enfants innocents tués pour arrêter la guerre cruelle au Yémen? Geert Cappelaere, directeur du Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) pour le Moyen-Orient

Un conflit qui s'éternise

Plus de 10 000 personnes ont été tuées et plus de 55 000 autres, blessés au Yémen depuis que la coalition sunnite menée par Riyad a déclaré la guerre aux rebelles houthis en mars 2015. Les Houthis avaient alors infligé de sévères défaites au gouvernement yéménite reconnu par la communauté internationale et soutenu par l'Arabie saoudite.

La guerre au Yémen s'inscrit dans un conflit régional plus large qui oppose l'Arabie saoudite à l'Iran chiite. Riyad accuse Téhéran de soutenir les rebelles houthis, qui sont issus de la minorité zaïdite, une branche du chiisme, dans ce pays majoritairement sunnite.

Selon les Nations unies, les combats au Yémen ont provoqué « la pire crise humanitaire du monde ». Elle estime que plus de 22,2 millions de personnes, soit les trois quarts de la population, ont besoin d'aide et de protection humanitaires.

L'ONU estime que 17,8 millions de Yéménites sont en situation d'insécurité alimentaire – dont 8,4 millions souffrent d'insécurité alimentaire grave et risquent de mourir de faim –, que 16 millions n'ont pas accès à de l'eau potable ni à des soins de santé adéquats.

La semaine dernière, l'Organisation mondiale de la santé a prévenu que le Yémen risquait d'être touché par une nouvelle « vague majeure » de cas de choléra et a appelé à une trêve des combats de trois jours pour permettre la vaccination.

Un million de cas suspects de choléra – dont 2200 décès – ont déjà été recensés dans le pays.