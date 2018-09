Née au Rwanda, Marie-Josée Gicali vit au Québec depuis 1998. Elle est mère de deux enfants. Détentrice d’un doctorat en sciences de l’éducation (Université du Québec à Montréal), elle est conseillère en formation et en développement des compétences. Elle milite pour la transmission de la mémoire du génocide perpétré contre les Tutsi du Rwanda. Elle va d’ailleurs publier son histoire à l’occasion du 25e anniversaire du génocide, en 2019.



Les premières lignes de La fleur de ma mère

C’est mon pays aux mille et une collines. La beauté des paysages y est insolente. La gentillesse et l’accueil de son peuple sont légendaires. On dit aussi que les femmes sont belles. Leur démarche est lente. Ma mère me disait de prendre mon temps pour marcher. C’est mal vu pour une femme de se précipiter. Pourtant, d’avril à juin 1994, le pays est descendu en enfer. Durant cent jours, la terreur fit rage. Beaucoup de sang fut versé. Un million de vies innocentes furent fauchées, y compris les membres de ma famille. Le génocide des Tutsi fut atroce et rapide. Moi, j’ai survécu, mais dans quel état! Je me sentais comme un fruit écrasé par terre, vidé de son jus. Les morceaux semblaient ne plus vouloir se recoller. Je n’ai jamais compris ni comment ni pourquoi je suis encore en vie. Le mystère m’est toujours entier.