Cette unité a été la plus affectée par la tornade et les grêlons du 14 juin dernier. Elle est la seule dotée de la technologie de captage de carbone et produisait 100 mégawatts d'électricité, alimentant l’équivalent de 100 000 ménages.

Le retard s'explique par la lourdeur des dégâts et la complexité des pièces endommagées selon le porte-parole de SaskPower, Jonathan Tremblay.

La fermeture de l'unité 3 n'a que peu d'effets sur le réseau électrique de la Saskatchewan, selon le porte-parole de SaskPower Jonathan Tremblay. Photo : Radio-Canada

« Il a fallu démonter la turbine au complet, et prendre des pièces qui sont faites précisément au millimètre près pour les envoyer à des laboratoires au Canada et aux États-Unis pour les faire réparer », explique-t-il.

Les employés travaillent toujours toutefois. Ils ont profité de la situation pour faire des travaux de nettoyage, selon Jonathan Tremblay.

Le porte-parole ajoute que la fermeture de l'unité 3 n'a que peu d'effets sur le réseau électrique de la Saskatchewan.

Mais avec les températures élevées de cette semaine, la consommation énergétique frôle les records chaque jour, selon lui. Jonathan Tremblay précise que si besoin est, la province se tournera vers l’Alberta et le Manitoba pour importer de l’électricité.