La crevasse d'environ six mètres de profondeur s'est formée vers 3h30 sur le chemin Fulford lorsqu'un ponceau a cédé en raison de la pluie abondante tombée au cours des heures précédentes. Les voitures se sont retrouvées empilées dans la crevasse et ont été sévèrement endommagées, mais les autorités disent ne pas craindre pour la vie de leurs occupants.

« Un passant qui a constaté qu’il se passait quelque chose est retourné chez lui pour aller chercher une échelle et c'est lui et la première victime qui ont réussi à sortir la deuxième du trou », explique le porte-parole du Service incendie de Lac-Brome, Lee Paterson.

« On a reçu plus de 60 millimètres de pluie en très peu de temps, c'était comme un déluge et ils voyaient très peu devant eux », a-t-il ajouté.

Début du graphique (passez à la fin) Images spectaculaires d'un affaissement de route en Montérégie en raison des fortes pluies. 2 automobilistes se sont retrouvés dans la crevasse de 6 m de largeur par 6 m de profondeur. Plus de détails à venir. #RCES pic.twitter.com/vCpsOGBIHq — BrigitteMarcoux (@BrigitteMarcoux) 9 août 2018 Fin du graphique (passez au début)

Du côté de la municipalité, on dit vouloir réparer le chemin d'ici la fin de la journée.

Plus de détails à venir