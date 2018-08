Steven Harel, 29 ans, est mort heurté par un train du CN en juillet 2016 au passage à niveau de la rue Robinson. Son fauteuil roulant était resté coincé sur les rails.

Le gouvernement fédéral a annoncé, la semaine dernière, 20 millions de dollars pour appuyer une centaine de projets d’amélioration du chemin de fer au pays, mais pas un sou pour Moncton ni pour le Nouveau-Brunswick.

Transports Canada explique que les municipalités devaient faire une demande pour obtenir une part du financement, et que Moncton ne l’a pas fait.

Lors d’une offre précédente de financement du fédéral, Moncton avait reçu plus de 80 000 $. La Municipalité comptait faire des travaux à quatre passages à niveau à l’automne, mais non à celui de la rue Robinson.

Le CN a fait certains travaux à cet endroit en 2017, mais plusieurs résidents jugent qu’il est quand même en mauvais état.

La victime de l'accident de train, Steven Harel, avait 29 ans. Photo : Gracieuseté de Marisol Benoit

À l’issue d’une enquête de 18 mois sur la mort de Steven Harel, le Bureau de la sécurité des transports (BST) a conclu que les personnes à mobilité réduite courent des risques lorsqu’elles franchissent des passages à niveau au pays, et qu’il faut faire mieux pour assurer leur sécurité.

Le passage à niveau de la rue Robinson est controversé à Moncton, et il se trouve à deux pas d’un édifice où habitent plusieurs personnes à mobilité réduite.

Les proches de Steve Harel n’en reviennent pas

Diane Harel, mère de Steve Harel, est sous le choc d’apprendre que Moncton n’a pas demandé de financement. Elle reste sans voix.

La Ville ne prend pas cela au sérieux. C’est ridicule. Marisol Benoît, amie de Steve Harel

Marisol Benoît, une amie de Steve Harel, se déplace aussi en fauteuil roulant. Elle vit près des lieux de l’accident et elle se fait habituellement accompagner lorsqu’elle doit franchir le passage à niveau de la rue Robison ou elle le franchit en marche arrière pour éviter de rester coincée.

Natalie Fougère et Marisol Benoît franchissent quotidiennement le passage à niveau de la rue Robinson. Photo : CBC

Il faut absolument améliorer ce passage à niveau, juge Marisol Benoît. « Qu’est-ce qu’ils attendent pour agir? Que quelqu’un d’autre meurt? », lance-t-elle.

« L’accident aurait pu être évité. Réveillez-vous, Moncton », ajoute Mme Benoît.

Le BST recommande notamment d’améliorer la signalisation lumineuse et sonore aux passages à niveau, de mieux indiquer avec des lignes blanches les endroits où circuler, et sur une surface plane et continue. Il recommande aussi de changer l’orientation des trottoirs pour qu’ils soient perpendiculaires aux passages à niveau.

Poursuite au civil

Les parents de Steve Harel ont intenté en février dernier une poursuite pour négligence contre la Ville de Moncton, le CN, ainsi que le fabricant et le distributeur du fauteuil roulant de leur fils.

Le BST a révélé que le CN avait fait des travaux au passage à niveau de la rue Robinson un mois avant la mort de Steve Harel, mais que les lignes blanches censées guider les piétons la nuit n’avaient pas été repeintes.

Un trottoir optimisé (à droite) permet aux piétons de franchir un passage à niveau à un angle de 90 degrés. Photo : Bureau de la sécurité des transport

Il y avait un petit trou dans l’asphalte bordant le trottoir. C’est dans ce trou où une roue du fauteuil roulant de Steven Harel est restée coincée, selon les enquêteurs.

La Ville de Moncton n’a pas répondu à CBC qui lui demandait pourquoi elle n’avait pas cherché à obtenir l’aide financière d’Ottawa pour améliorer le passage à niveau de la rue Robinson.

Dans l’exposé de la défense déposé en cour au printemps, Moncton et le CN réfutent toute négligence ayant mené à la mort de Steven Harel. Ils soutiennent aussi que le passage à niveau de la rue Robinson est conforme à toutes les normes réglementaires.

D’après un reportage de Gabrielle Fahmy