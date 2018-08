Avec les informations d'Émilie Parent-Bouchard

Depuis près d'une dizaine d'années déjà, l'UQAT forme des infirmières praticiennes spécialisées. Le recteur Denis Martel se réjouit cependant de pouvoir ajouter la spécialisation en santé mentale à la carte de formations dispensées dans la région.

On est très contents, c'était inscrit dans le budget provincial, mais on a la confirmation qu'on pourra effectivement développer deux nouvelles cohortes, cette année et l'an prochain pour former des infirmières spécialisées de première ligne et des infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale, indique-t-il. Santé mentale est plus nouveau pour nous, donc ça c'est extrêmement intéressant comme développement dans ce secteur-là.

La responsable de ces programmes de deuxième cycle, Sylvie Cardinal, précise que c'est l'entrée en vigueur, en mars dernier, de nouvelles règles développées avec l'Ordre des médecins qui vont permettre d'élargir leur champ de pratique des infirmières praticiennes spécialisées à la santé mentale.

Accessibilité des services accrue

Elles vont pouvoir évaluer les troubles mentaux, donc faire le diagnostic, de savoir si le patient a un burn-out, une dépression, un trouble de déficit de l'attention et assurer le suivi, illustre Mme Cardinal, précisant que les nouvelles règles leur permettent aussi de prescrire des médicaments. C'est un rôle qui va aider à la prévention, la promotion, le suivi et à augmenter l'accessibilité des gens [aux services] de santé mentale.

La directrice adjointe à la Direction des soins infirmiers du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT), Lise Langlois, est d'accord quant à l'accessibilité des services pour la population. Elle ajoute que ces nouveaux bras pourront venir prêter main-forte aux autres professionnels qui oeuvrent dans le champ de la santé mentale.

C'est vraiment un plus au niveau de ces ressources-là qui vont pouvoir venir pallier à un manque de ressources qu'on retrouve sur l'ensemble du territoire, indique Mme Langlois. Elles vont pouvoir oeuvrer au sein de la clientèle de tous âges, enfants, adolescents, adultes, personnes âgées présentant un trouble de santé mentale en période aiguë ou en période de suivi. [C'est] de l'aide pour mieux servir la population, tant au niveau des suivis que l'accès à des soins spécialisés.

Collaboration avec les médecins

Elle s'appuie aussi sur l'expérience des 14 infirmières praticiennes spécialisées en première ligne qui oeuvrent déjà au sein des groupes de médecine familiale de la région pour affirmer que l'intégration de leurs futures collègues spécialisées en santé mentale devra se faire en douceur. C'est sûr que lorsqu'on est pionniers dans une démarche de développer des nouveaux services, il faut être vraiment à l'écoute et travailler en collaboration, fait-elle valoir. Actuellement, nos infirmières praticiennes se retrouvent dans le GMF de l'ensemble de l'Abitibi-Témiscamingue depuis une dizaine d'années et la collaboration est excellente avec les médecins généralistes et les médecins spécialistes.

Le psychiatre de Rouyn-Noranda Guillaume Barbès-Morin voit aussi l'arrivée de ces nouvelles venues au sein de l'équipe de soins comme une valeur ajoutée, puisque son département fonctionne dans un état de sous-effectifs quand même assez important . Il insiste pour dire qu'elles ne remplaceront pas les services fournis par les psychiatres, mais qu'elles devront trouver leur place au sein de l'équipe de soins.

Imaginez un chirurgien dans un hôpital qui arrive où il n'y aurait pas de bloc opératoire fonctionnel, pas d'infirmières spécialisées en chirurgie, pas d'inhalothérapeutes, pas d'anesthésiste. Ce chirurgien-là ne servirait pas à grand-chose dans l'hôpital, ou à tout le moins ses qualités ne seraient pas utilisées de façon optimale, illustre-t-il. En psychiatrie, en santé mentale, c'est la même chose. On est formés pour travailler avec des psychologues, des infirmières en psychiatrie, éventuellement des infirmières spécialisées en santé mentale, mais aussi des ergothérapeutes, des travailleurs sociaux, etc. C'est le travail d'équipe [qui permet d'offrir] la meilleure qualité et la quantitié des services donnés à la clientèle.

Il va y avoir une période d'ajustement et pour l'instant, ça m'aparaît difficile de déterminer précisément quel sera leur type de rôle au niveau des équipes en place. Ça va se faire au fil du temps, ça va être très intéressant. Dr Guillaume Barbès-Morin

Répartition géographique à déterminer

Même s'il demeure donc optimiste, celui qui a participé à l'élaboration des nouvelles règles qui encadrent la pratique des infirmières spécialisées à titre de secrétaire de l'Association des médecins psychiatres du Québec ajoute cependant un bémol quant à l'utilisation de ces nouvelles ressources.

Ça va donner un peu d'air frais dans des équipes qui sont mises à mal depuis quelques années, poursuit-il. Ces infirmières-là, on les attend avec enthousiasme. Ce qu'il reste à voir, c'est comment on va pouvoir organiser leur répartition et leur travail de façon à améliorer l'accès aux services, surtout dans une région comme la nôtre qui est quand même très [étendue] au niveau géographique. Ça va être un enjeu de taille, mais ça va être très intéressant de réussir à bien faire ça.

Comment ça va fonctionner, c'est que la direction des soins infirmiers avec la direction de la santé mentale du CISSS-AT, avec les psychiatres, nous allons vraiment nous asseoir ensemble et voir comment seront réparties les ressources sur l'ensemble du territoire, renchérit Lise Langlois. Parce qu'on sait qu'il y a des besoins sur l'ensemble du territoire.

Les cinq premières infirmières spécialisées en santé mentale vont commencer leur stage de 864 heures à compter de mai 2019. Elles devraient donc être diplômées en décembre 2019 et être prêtes à intégrer le marché du travail à compter de 2020.