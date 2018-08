La forte réplique de magnitude 5,9, selon le U.S. Geological Survey, a provoqué de la panique et fait des dégâts. Son épicentre se situait dans le nord-ouest de l'île, et ne risquait pas de provoquer un tsunami, ont annoncé les autorités.

Des images vidéo montrent des débris répandus dans les rues et des nuages de poussière enveloppant des bâtiments. Dans le nord de Lombok, des gens sont précipitamment sortis de leur véhicule en pleine rue.

La réplique a provoqué un « traumatisme » supplémentaire, a indiqué le porte-parole de l'Agence nationale de gestion des catastrophes, Sutopo Purwo Nugroho.

Sur le terrain, des équipes médicales tentaient toujours de venir en aide aux blessés, y compris de soigner ceux s'étant cassé un bras ou une jambe lors du séisme de dimanche. Ailleurs, des proches en deuil enterraient leurs morts.

La Croix-Rouge a indiqué qu'elle offrait de l'aide d'urgence à environ 20 000 personnes, souvent situées dans des zones éloignées ou difficiles d'accès, et qui n'ont pas encore été traitées par les autorités.

Des milliers de maisons ont déjà été endommagées ou détruites, et plus de 150 000 personnes ont été jetées à la rue. Les nombreuses répliques ont également fragilisé les bâtiments restants, ce qui augmente les risques d'effondrement.

Un autre séisme du 29 juillet a quant à lui fait 16 morts.

L'Indonésie et ses 17 000 îles se situent dans la ceinture de feu du Pacifique, une zone d'importante activité sismique. Les tremblements de terre sont fréquents dans la région, mais contrairement à celui ayant frappé dimanche, ils sont habituellement peu puissants.