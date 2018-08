Philippe Couillard estime que François Legault conclut déjà qu'un péage ne sera pas nécessaire pour financer un troisième lien avant de recevoir les conclusions du bureau de projet.

Philippe Couillard entouré de plusieurs candidats Photo : Radio-Canada

« Je ne tiens pas à ce qu’il y ait un péage, tant mieux si on peut éviter un péage, mais comment est-ce que M. Legault peut dire ça aujourd’hui alors qu’il n’a aucune idée de l’endroit où va se situer le projet », a-t-il lancé, précisant que le chef de la CAQ ne connaît pas non plus le coût du projet ni la participation d’Ottawa.

Pas de péage, dit la CAQ

François Legault a promis que si la CAQ est portée au pouvoir, l’accès au 3e lien sera gratuit. Il est ensuite revenu sur les changements de position du premier ministre par rapport au troisième lien.

La candidate de la CAQ dans Bellechasse, Stéphanie Lachance, et le chef François Legault Photo : Radio-Canada

« Il n’a rien fait pendant 4 ans, il était contre le troisième lien, maintenant il est pour le troisième lien. Mais il nous dit qu’il va y avoir un péage. C’est totalement injuste pour les gens de la Rive-Sud et de la Rive-Nord », a-t-il dit, ajoutant que le nouveau pont Champlain à Montréal n’a pas de péage de prévu.

Selon lui, Philippe Couillard est « difficile à suivre dans ce dossier-là ».