Dans sa décision, la juge Georgina Jackson estime que le juge de première instance a commis deux erreurs.

D'abord, dit Mme Jackson, donner des directives à un jury en mettant l'accent sur la notion de complot est une tâche difficile et de plus, le juge n’a pas expliqué correctement les lois relatives aux preuves circonstancielles.

Cette décision va dans le sens de l’avocat d’Angela Nicholson, qui était convaincu que le juge de première instance avait fait des erreurs en remettant les accusations au jury. Ce professionnel de la défense dit que le juge d’appel trouve que les accusations n’expliquaient pas correctement que les jurés pouvaient conclure que la conversation était juste une « méprisable plaisanterie ».

Les deux condamnations de complot sont donc annulées. Cependant, la Couronne peut porter le cas à la Cour suprême du Canada, intenter un nouveau procès, ou abandonner le dossier.

Elle a ce nuage suspendu au-dessus d’elle depuis maintenant quatre ans. Ron Piche, avocat d'Angela Nicholson

L’avocat d'Angela Nicholson espère que l’affaire soit close et dit qu’il lui a semblé que sa cliente n’avait pas encore réalisé l’importance de la décision de juge d’appel quand il lui a parlé mercredi. L’avocat de Vey n’a quant à lui pas voulu commenter la réaction de son client, mais a dit que la décision lui donnait satisfaction.

Les complotistes dénoncés par leur potentielle victime

En 2013, la femme de Curtis Vey avait enregistré son mari à son insu, à l'aide d'un iPod, en pleine discussion avec son amante Angela Nicholson. Elle avait ensuite confié à la police cet enregistrement des deux amants évoquant son meurtre et celui du mari cocu.

Selon leurs plans, c’est l’incendie d'une maison à partir d’un feu de graisse qui devait mettre fin aux jours de la femme de Curtis Vey. Sur l’enregistrement, Angela Nicholson s’inquiétait du fait que des gens pourraient voir le feu depuis l’autoroute. Elle évoquait ensuite la possibilité de mettre de l’huile sur la cuisinière pour aider ce qui devait être un feu de graisse.

Sur le fichier audio, le couple planifiait aussi de droguer le mari d’Angela Nicholson et de le faire disparaître.

Curtis Vey et Angela Nicholson ont tous deux maintenu ne jamais avoir eu l’intention de passer à l’acte. Dans une conversation avec un officier sous couverture, Curtis Vey a affirmé qu’il avait parlé de meurtre parce qu’il était frustré par la surveillance de sa femme et contrarié que ses enfants se soient rangés de son côté. La décision de justice disait que Curtis Vey « allait donner une leçon à sa femme et ses enfants, mais que ça s’est retourné contre lui ».

L’avocat d’Angela Nicholson précise que les amants ne sont plus en couple aujourd’hui. Curtis Vey vivait à Wakaw, et Angela Nicholson à Melfort, deux communautés au nord-est de Saskatoon.