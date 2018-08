Depuis environ un mois, les journées de Roland Bussière sont rythmées par les coupures d'électricité.

« On manque d'électricité deux à six fois par jour pendant deux à quatre secondes », relate-t-il.

Ordinateur, réfrigérateur, climatiseur, pompe à eau et même l'appareil pour apnée du sommeil de son épouse doivent constamment être paramétrés à nouveau.

De quoi « perdre les pédales », explique le résident de La Pêche, qui soutient qu'Hydro-Québec ne le croit pas toujours lorsqu'il signale des pannes.

Si [c'était] dans une grande ville, la planète le saurait et le problème serait réglé en une semaine. Mais on est un milieu rural et c'est comme si on ne faisait pas partie de la population. Roland Bussière, résident de La Pêche

Dans un dépanneur du même secteur, le même problème se pose.

« Les gens se plaignent régulièrement que l'Hydro, ça manque trop. Ils viennent chercher de la glace pour ça, pour leur nourriture », raconte Estelle Laroque.

Les commerces du Pontiac sont eux aussi touchés par ces pannes d'électricité récurrentes. Photo : Radio-Canada

L'assistante-gérante du commerce explique devoir faire attendre ses clients, car sa caisse ne fonctionne pas et elle ne peut pas scanner les produits.

« Les gens font des plaintes, mais Hydro dit toujours qu'il n'y a pas de problème », soupire-t-elle. « Il faudrait qu'ils règlent [ça]. Une fois de temps en temps c'est correct, mais là c'est régulier. »

Hydro-Québec s'explique

De son côté, la société d'État reconnaît que la situation n'est pas normale.

Une porte-parole, Sophie Lamoureux, a indiqué que des équipes menaient présentement une « analyse de comportement du réseau » afin de comprendre l'origine des clins d'oeil, ces brèves coupures d'électricité.

Notre travail, c'est de veiller à la fiabilité et à la qualité du service électrique de notre clientèle. Sophie Lamoureux, porte-parole d'Hydro-Québec

« On a identifié et examiné la ligne [problématique], qui est alimentée par le poste de Wakefield », a-t-elle déclaré. « C'est une longue ligne de 200 km qui dessert plus de 1900 clients. »

Le problème, c'est que la ligne se trouve dans un milieu densément boisé et que des branches d'arbre tombent fréquemment sur les installations — surtout lors de vents forts et d'orages.

Des travailleurs d'Hydro-Québec (archives) Photo : Radio-Canada/Alexandre Letendre

Mme Lamoureux a fait savoir qu'Hydro-Québec était en contact avec la Municipalité et qu'une rencontre devait avoir lieu à la mi-septembre pour faire le point.

Elle a appelé la population à signaler les pannes, mais a spécifié que, malgré les efforts d'Hydro-Québec, les coupures ne pourraient jamais être totalement éliminées dans ce secteur difficile d'accès.

« On ne peut jamais prétendre qu'on va éliminer complètement ces phénomènes-là, mais ce qu'on veut, c'est [les] réduire au maximum », a-t-elle affirmé.

Avec les informations de Laurie Trudel et de Pascal Charlebois