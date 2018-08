Parmi les nouveautés cette année, il faut noter les deux villages éphémères érigés à la Place George V et au parc de la Francophonie. Une inspiration du Festival Fringe d'Édimbourg, un important festival artistique.

« On voulait créer des lieux de diffusion inusités. De la proximité entre les spectacles et les activités qui se passent. Entre les artistes et les spectateurs pour pouvoir vivre une expérience particulière, donc je pense qu’on y est arrivé », a expliqué Sylvain Parent-Bédard, président et fondateur de ComediHa!.

Le ComediHa! Fest-Québec propose plus de 300 spectacles. Photo : Radio-Canada/Claudia Genel

Un environnement festif, un environnement ludique, basé sur ce qu’on a découvert au nord de la Grande-Bretagne, à Édimbourg. Sylvain Parent-Bédard, président fondateur de ComediHa! Fest-Québec

Il a souligné que c’est environ 80 % des 300 spectacles qui seront présentés dans ces deux villages. Sylvain Parent-Bédard ajoute qu’il a vendu plus de billets cette année que l’an dernier.

« On sent qu’à l’aube de notre 20e anniversaire, il y a quelque chose qui se passe », a-t-il dit.

Des activités sont présentées dans une vingtaine de lieux. Photo : Radio-Canada/Claudia Genel

La vente du groupe Juste pour rire

Sylvain Parent-Bédard est revenu sur les répercussions des allégations d’inconduite sexuelle impliquant le fondateur du groupe Juste pour rire, Gilbert Rozon.

« Je pense que c’est un malheur pour l’industrie et un malheur pour les événements humoristiques montréalais. Je pense qu’ils vont bien se relever de ça, mais ç'a amené des opportunités pour ComediHa! et le ComediHa! Fest-Québec », a-t-il admis.

Sylvain Parent-Bédard, président et fondateur de ComediHa! Photo : Radio-Canada

Il a affirmé que de nouveaux commanditaires privés l’ont approché et les sommes investies ont augmenté. Des humoristes, qui n’allaient qu’à Juste pour rire, comme Rachid Badouir et Laurent Paquin, font maintenant partie de la programmation.

« On sent une collaboration, une adhésion encore plus grande », a dit Sylvain Parent-Bédard.